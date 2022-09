„Se strejdou jsme si říkali, že nám fotbal chybí, a pro mě to byl vždycky sen, zahrát si s ním, a on mi řekl, že dostal nabídku od Sadova, tak jsme se nakonec domluvili,“ připomněl Kavka, že se sešel v jednom týmu se svým strýcem Radkem Kaňokem.

„Jsem rád, že mě trenér Roman Dyk vzal do týmu, kde panuje skvělá atmosféra,“ pochvaloval si mladíček.

A důvěru sadovskému výběru splácí útočník nejlepším možným způsobem. V prvních dvou kolech III. třídy sice vyšel střelecky naprázdno, zato v tom třetím nechal vzpomenout na své zlaté gólové časy, když si připsal na účet tři branky, čímž napomohl k demolici Otročína v poměru 6:3.

„Od první minuty jsme hráli skvěle, dal jsem dva rychlé góly a pak jsem ještě přidal třetí branku na 3:0, byl to super pocit,“ řekl k prvnímu poločasu sadovský útočník.

Do druhého poločasu šel jeho tým s tříbrankovým náskokem, ale soupeř z Otročína dokázal dvěma zásahy snížit na 3:2.

„Bohužel jsme po změně stran dostali dva rychlé góly po našich chybách, ale dokázali jsme se opět vrátit k naší hře a vstřelili další dvě branky, a to už jsme věděli, že je to naše,“ řekl ke druhému poločasu Kavka.

Nakonec si Sadov připsal na konto vítězství 6:3, které bylo druhým v podzimní části.

„V 90. minutě byl kousek za velkým vápnem faul na našeho hráče, tak jsem si šel pro míč, že si kopnu přímák, který jsem nikdy v životě nekopal, jen na tréninku,“ prozradil s úsměvem Kavka.

„Trefil jsem to krásně kolem zdi a byl z toho gól, byla to paráda, všichni měli radost, že jsem to trefil hezky, tak pak jsme to šli oslavit do hospody na pár piv,“ podotkl devatenáctiletý hráč k hattrickové střele, která podtrhla účet duelu.

A právě gólový počin, který v bitvě s Otročínem převedl, nezůstane jen tak zapomenut, spíše naopak.

„Abych pravdu řekl, ještě nevím, kolik mě to bude stát, zatím kluci říkali, ať koupím sud a oslavíme to, ale uvidíme, jak se nakonec domluvíme,“ dodal závěrem Kavka. Sadov se drží po třetím kole soutěže na průběžné čtvrté příčce s šestibodovým ziskem.