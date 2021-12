Jaké jste měli ve Štědré cíle před sezonou?

Úplně hlavní pro nás bylo, abychom hráli pěkný fotbal, ze kterého by si diváci nemuseli trhat vlasy. Nemůžu říct, že by se nám to zrovna dvakrát povedlo. Věděli jsme, že kvalitu na to, měřit se s celky z okresního přeboru, máme, ale zatím jsme to neukázali.

Nyní jste na 11. místě tabulky, vnímáte to jako neúspěch?

Osobně to jako neúspěch vnímám. V několika zápasech jsme se v podstatě sami připravili o body. Například zápas s Bečovem, kdy jsme vedli 0:2 a během deseti minut jsme dostali čtyři góly. Dále zápas s Verušičkami, které k nám jely jako poslední celek, a my už před zápasem přemýšleli, co si v hospodě dáme na oslavu tří bodů.

V čem je podle vás největší slabina vašeho týmu? Případně v čem ji vidí váš trenér Radovan Karnoll?

Myslím si, že v tomto můžu mluvit i za trenéra. Naší největší slabinou je určitě nízká střelecká efektivita. Na gól potřebujeme minimálně pět stoprocentních šancí a nedokážeme využívat chyby, které soupeř udělá, kdežto soupeři nás většinou trestají za každou naši chybu a pro nás je potom velmi těžké se dostávat zpět do zápasů. A z mého pohledu hraje velkou roli ještě slabá tréninková morálka. Když jsme hráli III. třídu, tak jsme netrénovali a stačilo to, což už teď po postupu do okresu neplatí.

A jaké byste vyzdvihl přednosti?

Jedna z předností našeho týmu je rozhodně to, že máme, troufnu si tvrdit, jednoho z nejlepších brankářů v Karlovarském kraji. Jirka Kašpárek každý zápas ukazuje své kvality a to, že by s přehledem mohl chytat v krajském přeboru. A asi stojí za zmínku i to, že se nikdy nevzdáme. I za nepříznivého stavu (což u nás je docela často) se nikdy nevzdáme a snažíme se s vývojem utkání něco dělat.

Jak vnímáte přínos útočníka Marka Kováče, se šesti brankami nejlepšího střelce týmu?

Pochopitelně je to skvělé, že máme Koviho. Měl velmi povedený podzim i navzdory tomu, že ho provázelo zranění stehenního svalu. Nám se samozřejmě hraje lépe, když víme, že se můžeme spoléhat na jeho branky. Mně osobně se s ním hraje v útoku výborně. Mára je rychlý a technický hráč, takže to většinou oběhá on, a to mi vyhovuje (smích).

A jak moc bylo na vaší hře znát, když kvůli zranění nehrál?

Jak už jsem řekl, když se nedařilo, tak jsme spoléhali na to, že tam třeba něco padne Kovimu. A není to jen o gólech, protože Mára i přesto, že je většinou v roli zakončujícího hráče, tak velmi často tvoří hru ve středu hřiště.

Vy sám jste se léčil se zraněním zad. Jak dlouho jste nehrál? A měl jste „absťák“ na fotbal?

Je to tak, zranění mě tento rok stíhala docela dost. Jsem takový porcelánový panáček (smích). Kvůli zranění zad jsem nezasáhl do pěti mistrovských utkání. Absťák jsem měl pořádný. Dvakrát se nedohrála sezona, takže fotbal mi chyběl opravdu dost. Přípravu jsem odehrál celou a v posledním přípravném zápase před mistrákem jsem si udělal výron kotníku. Takže jsem vynechal i první dva zápasy. Doufám, že už jsem si tu smůlu vybral a budu týmu konečně k užitku.

A jak náročný byl pak návrat na trávník?

Hodně náročný. Zatím jsem se nemohl chytit jak herně, tak střelecky. Věřím, že když na sobě v zimní přípravě zamakám, tak se to zlepší a prolomím i tu svou střeleckou nemohoucnost.

Je nějaký zápas z podzimní části, který vám nedá spát?

Mluvil jsem už o dvou zápasech, které se nám extrémně nevyvedly. To byl Bečov a Verušičky. Proti Verušičkám to byl asi nejhorší výkon, co jsem od nás kdy viděl, ale i přesto mě víc trápí zápas s Bečovem. Dali jsme rychlé dvě branky, měli jsme v klidu kontrolovat hru a případně ještě nějaký gól přidat. My jsme však poprvé v zápase inkasovali a psychicky jsme se z toho totálně položili. Dodnes si to neumím vysvětlit. Vzápětí jsme dostali druhý gól a vypadali jsme, jako kdybychom na hřišti ani nechtěli být.

A na který naopak vzpomínáte v dobrém?

Je to paradox, ale také řeknu zápas s Bečovem (smích). Po čtyřech trefách domácích jsme na tom byli psychicky špatně, ale přesto se v nás našla ještě nějaká vnitřní síla a dokázali jsme nakonec zápas zremizovat, přičemž jsme ještě ke konci sahali po vítězství.

S čím půjdete do jarní části sezony?

S tím, s čím jsme šli do této sezony. Hrát fotbal, který se bude líbit nám i divákům. Samozřejmě chceme i zlepšit naši pozici v tabulce, protože jsem toho názoru, že Štědrá by měla být v jejích horních patrech.

Očekáváte nějaké posily či odchody?

O nějakých posilách se diskutuje, ale nevím, jestli to mohu vypouštět, tak si to pro jistotu nechám pro sebe. Každopádně odchody by snad neměly být žádné.