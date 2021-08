Dvě zajímavá utkání přinese okresní přebor Karlovarska. Na stadionu na Růžovém Vrchu se proti sobě postaví Dalovice a Bochov, tedy dva tradiční týmy, které pravidelně čeří čelo tabulky.

Dále pak za zmínku stojí i duel Bečova, který přivítá na svém stadionu Útvinu, oba kluby od sebe dělí necelých deset kilometrů.

V okresní III. třídě Karlovarska bude tahákem víkendu bezesporu souboj rezervních týmů, ve kterém se proti sobě postaví jedenáctky Nové Role a Kolové.

V okresním přeboru Sokolovska se odehraje šlágr kola již v pátek, kdy se proti sobě postaví třetí tým tabulky Dolní Rychnov B a lídr přeboru Nové Sedlo B.

V okresním přeboru Chebska bude o víkendu usilovat o zisk premiérových bodů v podzimní části hned šestice bezbodových týmů. Naopak udržet se na vítězné vlně bude chtít pět stoprocentních týmů.

Víkendový fotbalový harmonogram

Okresní přebor Karlovarska, 3. kolo: Dalovice – Bochov (SO, 10.30, Lokomotiva KV), Březová – Nejdek B (SO, 17.00), Bečov – Útvina (SO, 17.00), Verušičky – Božičany (SO, 17.00), Kolová – Stará Role (SO, 17.00), Vojkovice – Jáchymov (NE, 14.00), Štědrá – Pernink (NE, 14.00).

III. třída Karlovarska, 3. kolo: Kyselka – Krásné Údolí (SO, 14.00, Radošov), Sadov – Abertamy (SO, 17.00, Stará Role), Otročín – Počerny (NE, 14.00), Nová Role B – Kolová B (NE, 15.00), Hroznětín B – Hájek (NE, 15.00), Nové Hamry – Děpoltovice (NE, 16.00), Stanovice – Svatava B (NE, 17.00).

Okresní přebor Sokolovska, 3. kolo: Dolní Rychnov – Nové Sedlo B (PÁ, 18.00), Oloví – Horní Slavkov (SO, 14.00), Krásno- Jindřichovice (SO, 17.00), Svatava – Chodov B (NE, 17.00).

Okresní přebor Chebska, 3. kolo: Tři Sekery – Trstěnice B (SO, 17.00), Vojtanov – Stará Voda (NE, 10.30), Hrozňatov – Kynžvart (NE, 10.30), Skalná B – Milhostov (NE, 10.30), Hranice B – Teplá (NE, 14.00, Studánka), Nový Kostel – FC Cheb B (NE, 16.00).