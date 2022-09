Horalé z Jáchymova nedotáhli dobře rozehrané utkání na půdě nováčka Hroznětína B do zdárného konce, když jim k výhře nestačilo ani dvoubrankové vedení, které jim zařídil dvěma zásahy Daniel Diro. V 90. minutě se totiž před brankou Jáchymova strhla strkanice. Uklidnit situaci chtěl i brankář Hroznětína Václav Pesser, který se posléze stal hrdinou okamžiku, když následně rohový kop poslal hlavou do branky soupeře, čímž srovnal na 2:2 a svému týmu zajistil premiérový bod v podzimní části.

Sypat popel na hlavu si pak mohli horalé z Perninku, kteří si během prvního poločasu vystříleli na půdě Štědré tříbrankový náskok. Jenže po obrátce stran domácí výběr gólově zabral a v 90. minutě šokoval hostující výběr vyrovnávací brankou, o kterou se zasloužil Jan Bártko.

Zdroj: Daniel Seifert

Trenérský majstrštyk se pak povedl Staré Roli, která hostila na svém hřišti Bečov, s nímž hrála do 90. minuty nerozhodně. To však přišel na hřiště střídající Vítek Novotný, který následně vstřelil čtvrtou branku svého týmu, čímž uzavřel ukazatel skóre na konečných 4:3. Druhý bod v podzimní části urvaly Dalovice, které trápí od začátku soutěže nedostatek hráčů, a to se promítlo i do utkání s Útvinou, se kterou nakonec uhrály nerozhodný výsledek 1:1.

Naopak parádní vstup do první poloviny soutěže si užívají fotbalisté Vojkovic, kteří kosí jednoho soupeře za druhým. Tentokrát si tým z Poohří smlsl před svými fanoušky na výběru Bochova, který smázl jedním vrzem v poměru 8:1.

Prsty v tom měl gólově naladěný útočník Michal Barth, který si připsal na střelecké konto pět branek. Černým koněm soutěže je bezesporu nováček z Děpoltovic, který je stejně jako Vojkovice či Stará Role stoprocentní. Třetí výhru zaznamenala děpoltovická jedenáctka na svém stadionu, na kterém hostila Božičany. Hostující tým sice otevřel skóre duelu, ale to bylo vše, co mu Děpoltovice dovolily, a třemi góly dokráčely nejen k výhře 3:1, ale také třetí výhře v řadě za sebou.

Zdroj: Daniel Seifert

Výsledový servis:

Stará Role – Bečov 4:3 (0:1). Branky: 39. Götz Martin, 63. Hejl Tomáš, 86. Stýblo Jan, 91. Novotný Vítek – 57. Váňa Jiří, 60. a 87. Blümel Josef.

Děpoltovice – Božičany 3:1 (1:1). Branky: 38. Kolařík Tomáš, 55. Ruber Roman, 78. Šiler Jan – 9. Rubáš Jan.

Hroznětín B – Jáchymov 2:2 (0:1). Branky: 52. Koch Tomáš, 90. Pesser Václav – 40. a 48. Diro Daniel.

Vojkovice – Bochov 8:1 (5:1). Branky: 4. , 28. , 30. , 44. a 49. Barth Michal (1 PK), 8. a 15. Matoušek Marek (1 PK), 84. Mikulenčák Pavel – 12. Cibulka Jiří.

Štědrá – Pernink 3:3 (0:3). Branky: 48. Karnoll Antonín, 62. a 90. Bártko Jan – 9. Jelínek Martin, 21. a 35. Čečák Petr.

Merklín – Nejdek B 3:0 (1:0). Branky: 29. a 88. Jonáš Miroslav, 86. Hladík Filip.

Dalovice – Útvina 1:1 (1:0). Branky: 11. Stolín Tomáš – 76. Michalec Martin.