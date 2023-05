/OKRESNÍ PŘEBOR/ Dvě utkání odehrála během dvou dnů v okresním přeboru Karlovarska nejdecká rezerva. Bilance? Dvě výhry, skóre 7:1. „Paráda,“ culil se nejdecký útočník Viktor Lutsak. A měl k tomu řádný důvod. On byl totiž hlavním strůjcem obou výher, vstřelil čtyři branky.

FK Nejdek B - TJ Sokol Útvina 2:1 (0:0). | Foto: Daniel Seifert

„Jsem rád, že to tam napadalo,“ přiznává, že každá branka potěší. První výhru, a to 5:0, slavila nejdecká rezerva nad béčkem Hroznětína. „Zápas se lámal až po obrátce stran,“ přiznával Lutsak. A ví, o čem mluví. I když Hroznětín hrál od 34. minuty o desíti hráčích, Nejdečané naráželi na dobře chytajícího brankáře hostů. Toho překonal až v 65. minutě nejdecký kapitán Martin Myslivec, který následně spustil nejdecký gólostroj.

„Pro nás byla důležitá první branka, pak už to tam začalo padat,“ usmívá se nejdecký rychlík. A nebylo divu. Během patnácti minut totiž stihl nastřílet tři branky, čímž definitivně soupeře srazil do kolen. „Kluci mi po zápase naznačili, že to bude stát basu piva,“ připomněl pokutu, kterou bude muset složit do kabiny.

Následně uspěla nejdecká rezerva v předehrávce s Útvinou, která však nedala domácím nic zadarmo, když držela po prvním poločase na nejdeckém stadionu bezbrankový stav. „Během přestávky jsme dostal nabídku od pokladníka, že pokud rozhodnu zápas, tak mi bude basa odpuštěna,“ prozradil lákavou nabídku, kterou během poločasové pauzy obdržel.

Jenže Útvina dokázala po změně stran skórovat, když ji poslal do vedení v 65. minutě Michal Diviš. Následně Lutsak zavelel v utkání k velkému obratu. V 70. minutě se blýskl úspěšnou hlavičkou, kterou gólově otřel o břevno útvinské svatyně, a hned na to dokonal obrat Matěj Šilhan.

Viktor Lutsak, útočník FK Nejdek.Zdroj: Daniel Seifert

„Nebylo to lehké otáčet, ale podařilo se nám vstřelit dvě parádní branky, které rozhodly o naší výhře,“ neskrýval radost nad úspěšným obratem Lutsak.

Nejdecká rezerva, tak přihodila na okresní účet šest bodů, které ji posunuly v tabulce na šestou příčku. „Samozřejmě jsme rádi, že jsme získali plný počet bodů, navíc šlo o důležité body, co víc si přát, dodal závěrem čtyřgólový kanonýr, který má na svém kontě již jedenáct přesných zásahů.