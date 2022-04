V něm se dočkaly teprve druhého vítězství Počerny, které si pro tříbodovou radost dojely do Nových Hamrů, kde tamní horaly porazily čtyřbrankovým rozdílem.

Navíc na předposlední příčku, kterou drží Abertamy, ztrácí už pouhý bod. Abertamy totiž o víkendu musely skousnout již dvanáctou prohru v soutěži, když neuspěly na půdě Stanovic, kde prohrály 2:4.

Dalovický azyl přetavila v důležitou výhru hroznětínská rezerva, která si vyšlápla na Krásné Údolí, jemuž přichystala porážku o tři branky.

Tím se udržela na prvním místě v tabulce, na kterém má před pronásledovateli již osmibodový, respektive dvanáctibodový náskok.

Mistr podzimu z Děpoltovic se v jarní části soutěže výsledkově trápí, a i tentokrát tomu nebylo jinak.

Do Radošova dorazily Děpoltovice pouze o deseti hráčích, přesto podaly velmi dobrý výkon, ale na body to opět nestačilo, když z toho byla prohra 1:2, třetí v řadě za sebou. Tři body přidal do své sbírky Otročín, ten hostil rezervu Svatavy, nad kterou slavil výhru 4:2. Utkání Chyše B s Kolovou B bylo přeloženo na neděli 10. dubna.

Výsledky, 17. kolo:

Stanovice – Abertamy 4:2 (1:1). Branky: 27. Langmaier Radek (PK), 62. a 81. Vilinger Filip (1 PK), 82. Kopecký Josef – 31. Duda Ondřej, 89. Nedoma Martin.

Nové Hamry – Počerny 1:5 (0:3). Branky: 59. Ullmann Aleš – 3. Matějů Vladimír, 6. a 40. Zachariáš Filip, 76. Belbl Václav, 85. Karnet Milan.

Hroznětín B – Krásné Údolí 4:1 (1:0). Branky: 38. a 53. Šuba Jan, 50. Zeronik Josef, 86. Stütz Jan – 55. Olejník Pavel.

Otročín – Svatava B 4:2 (2:2). Branky: 2. a 53. Vodička Jiří, 40. Nepraš Matěj, 81. Pavlík Jiří – 10. Marek Viktor, 14. Nekoranec Miroslav.

Kyselka – Děpoltovice 2:1 (1:0). Branky: 39. Diviš Lukáš, 57. Toušek Ondřej – 75. Čech Ondřej.