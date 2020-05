O víkendu odstartuje díky vstřícnosti OFS Karlovy Vary neoficiální soutěž pro okresní týmy, která bude malou náhradou za předčasně ukončené soutěže.

Celkem se tak představí v rámci neoficiální soutěže po dobu pěti víkendů osmnáct týmů, které byly rozděleny do tří šestičlenných skupin, kde se střetnou systémem jednou každý s každým, s hrací dobou dvakrát pětačtyřicet minut, během které bude na pořadu hokejové střídání, to vše za dohledu delegovaných rozhodčích.

SKUPINA A

V áčkové skupině se představí pouze týmy z Krušných hor, když tři účastníci budou hájit barvy okresního přeboru mužů, tři pak okresní III. třídy. Ve skupině A se tak představí Pernink, který v předčasně ukončeném ročníku okresního přeboru obsadil deváté místo, dále pak nejdecká rezerva, která skončila desátá, a jako poslední zástupce přeboru to bude Jáchymov, který bral příčku jedenáctou. Ty pak doplní za okresní III. třídu v loňské sezoně osmé Potůčky, jedenácté Nové Hamry a šestnácté Abertamy.

Skupina A, rozlosování

1. kolo: Pernink – Nejdek B (SO, 30. května, 14.00), Potůčky – Abertamy (SO, 30. května, 17.00), Jáchymov – Nové Hamry (NE, 31. května, 15.00).

2. kolo: Pernink – Jáchymov (SO, 6. června, 14.00), Nejdek B – Abertamy (SO, 6. června, 14.00), Nové Hamry – Potůčky (NE, 7. června, 16.00).

3. kolo: Potůčky – Pernink (SO, 13. června, 17.00), Abertamy – Nové Hamry (SO, 13. června, 17.00), Jáchymov – Nejdek B (NE, 14. června, 15.00).

4. kolo: Nejdek B – Nové Hamry (SO, 20. června, 14.00), Pernink – Abertamy (SO, 20. června, 14.00), Jáchymov – Potůčky (NE, 21. června, 15.00).

5. kolo: Potůčky – Nejdek B (SO, 27. června, 17.00), Abertamy – Jáchymov (SO, 27. června, 17.00), Nové Hamry – Pernink (NE, 28. června, 16.00).

SKUPINA B

Do béčkové skupiny byly nalosovány tři týmy okresního přeboru v čele s božičanským SK, který skončil v loňském ročníku na pátém místě. Dále pak budou hájit barvy přeboru loni šesté Vojkovice či sedmý Sedlec. Ty pak doplní vítěz okresní III. třídy Dvory, devátá Kyselka a třináctý Sadov.

Skupina B, rozlosování

1. kolo: Božičany – Kyselka (SO, 30. května, 10.30), Sadov – Dvory (SO, 30. května, 17.00), Vojkovice – Sedlec (NE, 31. května, 14.00).

2. kolo: Božičany – Sadov (SO, 6. června, 10.30), Kyselka – Sedlec (SO, 6. června, 15.00, hřiště Radošov), Dvory – Vojkovice (SO, 6. června, 15.00, hřiště Dvory).

3. kolo: Dvory – Sedlec (SO, 13. června, 15.00, hřiště Dvory), Sadov – Kyselka (SO, 13. června, 17.00), Vojkovice – Božičany (NE, 14. června, 14.00).

4. kolo: Božičany – Sedlec (SO, 20. června, 10.30), Kyselka – Dvory (S0, 20. června, 15.00), Sadov – Vojkovice (SO, 20. června, 17.00).

5. kolo: Dvory – Božičany (SO, 27. června, 15.00, hřiště Dvory), Sadov – Sedlec (SO, 27. června, 17.00), Vojkovice – Kyselka (NE, 28. června, 14.00).

SKUPINA C

V céčkové skupině se představí zástupce okresního přeboru Slavoj Bečov, který v předčasně ukončené sezoně bral čtvrtou příčku. Ten doplní ze stejné soutěže třináctá rezerva žlutického Sokola a čtrnácté Verušičky. Třetí okresní třídu pak budou reprezentovat Budoucnost Otročín, která skončila na patnáctém místě, a Slavia Krásné Údolí, jež dosáhla ve třetí třídě na příčku sedmou. Vše pak zkompletuje tým z Plzeňska, jmenovitě TJ Nečtiny, účastník krajské I. B třídy skupiny A Plzeňského kraje, ve které bral třináctou příčku.

Skupina C, rozlosování

1. kolo: Verušičky – Nečtiny (SO, 30. května, 14.00), Žlutice B – Otročín (SO, 30. května, 17.00), Bečov – Krásné Údolí (NE, 31. května, 14.00).

2. kolo: Krásné Údolí – Otročín (SO, 6. června, 17.00), Nečtiny – Žlutice B (SO, 6. června, 17.00), Bečov – Verušičky (NE, 7. června, 14.00).

3. kolo: Verušičky – Krásné Údolí (SO, 13. června, 14.00), Žlutice B – Bečov (SO, 13. června, 17.00), Otročín – Nečtiny (NE, 14. června, 14.00).

4. kolo: Verušičky – Žlutice B (SO, 20. června, 14.00), Krásné Údolí – Nečtiny (SO, 20. června, 17.00), Bečov – Otročín (NE, 21. června, 14.00).

5. kolo: Žlutice B – Krásné Údolí (SO, 27. června, 17.00), Nečtiny – Bečov (SO, 27. června, 17.00), Otročín – Verušičky (NE, 28. června, 14.00).