Husarský kousek připsal na své gólové konto o víkendu kanonýr Lubů Vojtěch Ulrych. A není divu. Vytáhlý snajpr totiž táhne svými gólovými zápisy svůj tým v okresním přeboru mužů Chebska. Bilance? Poslední tři zápasy: dva, čtyři, šest branek. Naposledy forvard se sedmičkou na zádech, dosáhl na dvojitý hattrick, čímž napomohl svému týmu k výhře nad Starou Vodou 8:4, když se navíc prostřílel s dvaceti zásahy na aktuálně druhou příčku v tabulce kanonýrů. Jeho tým tak přihodil na okresní konto sedmou výhru v řadě, čtvrtou v jarní části.

Hattrickový hrdina z Lubů: Úctyhodných šest gólů v jednom zápase zaznamenal Vojtěch Ulrych (číslo 7). | Foto: TJ Luby, Vojtěch Ulrych

„Úplně na začátek bych upozornil, že se nám podařilo posílit tým přes zimní přestávku, kdy k nám přestoupili hráči z konkurenčních týmů. Dalším důležitým faktorem byla naše zimní příprava, díky které zatím sklízíme ovoce. Sehráli jsme několik přátelských utkání a také jsme pořádali halový turnaj v malé kopané,“ poukazoval hattrickový hrdina Lubů, který se posléze rozpovídal v rozhovoru Deníku.

Vojto, v jarní části si Luby užívají vítězné tažení, když jste ještě neokusili hořkost porážky…

Samozřejmě veliké díky patří trenérovi Davidu Winklerovi, který nás dokáže správně nahecovat do zápasu. Každý nadcházející zápas konzultujeme a on vždy dokáže připravit výbornou strategii a postavit to nejsilnější, co máme na správné pozice. Hráči dostávají instrukce v průběhu týdne, aby věděli na jaké pozici nastoupí a měli dostatek času se psychicky a fyzicky připravit. Atmosféra v kabině je skvělá. Tvoříme dobrou partu, která funguje a věnujeme spoustu času tréninkům a přípravám na zápasy.

Prozatím máte v jarní části za sebou čtyři utkání, které pro vás bylo nejtěžší?

Každé utkaní je těžké, ale jak jsem již říkal, náš tým je silný, dokážeme se nahecovat a zápas zlomit v náš prospěch. Velice těžké utkaní bylo proti výběru Hrozňatova, tento houževnatý soupeř, který také přes zimu posílil, s námi hrál vyrovnanou partii, a i přes nespočet neproměněných šancí jsme nakonec urvali tři body my.

Naposledy jste uspěli v přestřelce na půdě Staré Vody, kde jste zvítězili 8:4, když jste si překvapivě vstřelili i dvě vlastní branky…

Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Povedl se nám vstup do zápasu, když zhruba ve 30. minutě jsme šli do vedení 4:0. Vycházelo nám vše, tým šlapal jak měl a hřiště jsme zcela ovládli. Naše dva vlastní góly padli po nešťastných odrazech, kdy obránci a brankář nemohli nic nadělat. Mladý tým ze Staré Vody hrál celý zápas dobře. Dokázali jsme proti němu využít naše zkušenosti a přetavit je ve vítězství.

Vy jste přispěl k výhře dvojitým hattrickem, vzpomenete si, kdy se vám naposledy povedl takový kousek, čímž jste určitě potěšil i týmového pokladníka?

Samozřejmě vstřelit šest gólů, je jako z říše snů, nepamatuji si, že by se mi někdy tohle povedlo v dospělém fotbale, možná tak v přípravce nebo žácích. Velkou zásluhu na tom má celý tým, který mě po celý zápas zásoboval skvělými centry a přihrávkami. Já už jsem to potom měl jednoduché, tedy spíše, do čeho jsem kopl, tak tam padlo (smích). Po zápase nějaké to pivko a panák proběhl, myslím, že jsme úctyhodně oslavili tři body .

Kvůli zranění s námi nehraje náš nejproduktivnější útočník podzimu Miroslav Ondič, který je po operaci s kolene. Momentálně je na mně, abych dával góly a nahradil ho. Zatím se mi to daří. Nesu tíhu na ramenou, dostávám spoustu prostoru od trenéra, podporu od spoluhráčů a snažím se pro tým dělat maximum. Jsem rád, že se nám daří.

Teď vás o víkendu čeká další náročný duel, a to s Velkou Hleďsebí, co od duelu očekáváte, a co si myslíte, že by mohlo hrát v duelu klíčovou roli?

Na víkendový zápas se velice těšíme, máme Velké Hleďsebi, co vracet, na podzim jsme tam prohráli. Duel bude velice náročný, soupeř má své kvality, ale my se budeme snažit navázat na předešlé výkony a vybojovat další body. Jelikož Velká Hleďsebe ještě nedokázala vyhrát na soupeřovo hřišti, tak budeme spoléhat na naše kvality a jezdit po zadku.

Vy se však těšíte také přízni fanoušků, kdy prakticky fotbalem žijí celé Luby…

Velikou výhodou je domácí prostředí, fanouškovská podpora a náš plácek, na kterém známe každou díru nebo drn. Taktéž musíme poděkovat fanouškům, kteří nás na každém utkaní podporují. Jelikož jsem učitel na naší místní ZŠ, tak jsem maličko pobláznil všechny děti a i rodiče. Po dlouhé době u nás fotbal ve městě opět žije a sklízíme úspěchy.

Luby však nejsou jen o mužích, ale také mládeži…

Je to tak. Po dlouhých letech jsme na začátku sezony přihlásili mladší přípravku pod vedením skvělých trenérů. Já taktéž vedu kroužek fotbalu, kam mi pravidelně chodí dvanáct, patnáct kluků a máme v plánu do budoucna přihlásit další soutěž. Je to potom krásné, když vidíte vaše nástupce jak se snaží, trénují a mají chuť hrát tuhle krásnou kolektivní hru.