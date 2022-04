Zápas s Merklínem byl pro nás důležitý, upozorňoval čtyřgólový kanonýr Lokte

„Sice jsme urvali tři body, ale nebylo to tak jednoznačné, jak vypovídá výsledek,“ upozorňoval Kuna, že béčko Hranic jim nedalo nic zadarmo.

Kynžvart totiž prakticky zlomil soupeře až po změně stran, když mu nastřílel čtyři z celkových šesti branek. K tomu přispěl hattrickem právě Kuna, s osmadvaceti zásahy nejlepší kanonýr soutěže.

Dvojitý hattrick? To bude sud a něco ostřejšího, tuší březovský čahoun

„Trefil jsem se z přímáku do víka, hlavou a pak klasika, takže hattrick vyšel a souboj o krále střelců probíhá dál i na jaře,“ narážel Kuna na další kanonýry, kteří chtějí po jarní části usednout na střelecký trůn. „Opět to bude basa Prazdroje,“ dodal závěrem, co ho bude stát první jarní hattrickový počin.