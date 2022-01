Ztrácíme bod na první místo, takže jsme asi spokojení, i když to mohlo být lepší.

Jaké jste vůbec měli před sezonou cíle?

Já měl delší pauzu od fotbalu a do Role jsem se vrátil, aby kluci měli alespoň nějaké lidi, a samozřejmě chci postoupit. Ale co jsem se bavil s kluky, je jich tam plno, co už nahoru nechtějí, což je škoda.

Na jaký zápas z podzimní části nejraději vzpomínáte?

Asi hned na první zápas, protože, jak už jsem říkal, vrátil jsem se po dlouhé době bez fotbalu a vyhráli jsme nad Verušičkami 10:1, a mně se navíc povedlo vstřelit hattrick, tak jsem si říkal, že to asi zase půjde. Jenže pak už jsem zase tolik gólů nedával.

A na který byste naopak nejraději zapomněl?

Nejhorší zápas byl hned ten následující s Kolovou, který jsme prohráli 1:7. Tehdy jsem pochopil, že nejsou lidi. Když za vás hraje samý policista a barman, kteří makají o víkendech, je problém dát dohromady jedenáct lidí, a to i s trenéry v poli. Když se s Kolovou navíc v 15. minutě zranil náš stoper Jarda Hejkal, tak si soupeř dělal na hřišti, co chtěl, a podle toho to i dopadlo.

Vy jste nastřílel třináct branek, díky čemuž se nacházíte na děleném druhém místě tabulky střelců. Jste se svými čísly spokojený?

Tak gólů mohlo být i třikrát tolik, musím to nějak seštelovat (smích). Ale jinak jsem spokojený.

Jen o jeden gól za vámi se umístil váš spoluhráč Roman Voborský, hecujete se třeba nějak navzájem, kdo z vás dvou se trefí víckrát?

No, Roman mi vlastně zařídil, že se o víkendech už neválím a zase jsem začal běhat po hřišti. Každopádně by mohl víc nahrávat, ale kdo ho zná, tak ví, že se to už asi nezmění. Jinak je to dobrý fotbalista a pan střelec. Dokonce má o gól víc než já, protože mně jeden napsali neprávem, a jemu naopak jeden nenapsali.

S kým si na hřišti nejvíc rozumíte?

Nejvíc si asi rozumím s Martinem Götzem, s nímž jsme hráli v Roli ještě v době, kdy byla v krajském přeboru. Pak jsme spolu odešli do Německa a teď jsme se zase sešli v Roli, když se k nám přidal v průběhu sezony.

Když jsem se koukal na zápisy z vašich utkání, všiml jsem si, že máte prakticky každý zápas jiného kapitána. Vy to máte v týmu nastavené tak, že se to střídá?

Ano, takhle je to u nás nastavené.

A proč tomu tak je?

Je to proto, že každý dá nějakou kačku do kasy na závěrečnou.

S jakými ambicemi půjdete do jarní fáze sezony?

Tak nejspíš bychom to chtěli vyhrát, ale uvidíme, jak to půjde. Hlavně musí držet zdraví, protože nemáme nejmladší tým a už jsme náchylnější na zranění.