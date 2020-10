„Očekávali jsme, že budeme o pár příček výše. Bohužel o spoustu bodů jsme se připravili sami. Častými důvody byly chyby v defenzivě či střelecká efektivita,“ narážel Podskoč na atributy, které Bochov před vynucenou pauzou pronásledovaly.

A právě žalostná koncovka dělala bochovskému výběru nemalé problémy. „Šancí si sice vypracujeme hromadu, ale nejsme schopni je proměnit a to nás pak sráží,“ upozorňoval kapitán Bochova na střeleckou potenci.

Bochov se prezentoval v podzimní části útočným pojetím, na tom si hodně zakládá. „Hodně si zakládáme na útočném fotbale založeném na přechodu do útočné fáze ze zabezpečené obrany,“ prozradil Podskoč. Nejen on ale počítal s lepším postavením v tabulce. „Očekávali jsme o několik vítězství více, to znamená i vyšší příčky v tabulce, ale bohužel,“ poznamenal Podskoč.

Navíc během podzimu dohání Bochováci manko, co se týče kondice. „Schází nám fyzička. Jde vidět, že po té nucené pauze kvůli covidu--19 u většiny hráčů padla na minimum. Tudíž vlastně stále začínáme od začátku s postupným nabíráním potřebné výdrže a teď tomu zase nebude jinak, pokud se podzim nedohraje,“ vysvětloval Podskoč.

Šéf bochovské kabiny se pak ohlédl za nejhorším a naopak nejlepším zápasem, který na podzim odehráli.

„Nejhorší byl podle mě hned ten první, proti celku Útviny. Ten jsme si prohráli sami hrubými chybami, které hráči Útviny bez milosti trestali, a také střeleckou potencí. Naopak ten nejlepší byl proti celku Dalovic, kdy jsme předvedli týmový výkon a jednoznačně soupeře porazili,“ vypočítával Podskoč.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Během vynucené pauzy trénuje Bochov v omezeném počtu. „Někdo trénuje individuálně a někdo si dává pauzu. Dle mého se už podzimní část nedohraje a těžko říct, zda se vůbec odehraje ta jarní,“ prozradil svůj pohled na současnou fotbalovou situaci.

„Pokud by se rozeběhla jarní sezona a do ní se vložila utkání z podzimu, tak by to bylo velmi náročné a nemyslím, že by to všem týmům vyhovovalo. Navíc hrajeme okresní přebor, tady se lidé fotbalem neživí, tudíž většina hráčů chodí do práce a myslím, že složit třeba dvakrát do týdne kompletní jedenáctku by bylo hodně těžké,“ dodal závěrem.