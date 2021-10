Za to jí patří v tabulce průběžná třetí příčka se stejným bodovým ziskem, jako má vedoucí Kynžvart či druhá Teplá, ale má na svém kontě o jeden odehraný duel více.

Opět k tomu napomohl svým gólovým apetitem i hrající kouč Jan Bílek, který zařídil hned pět branek svého týmu. S jedinou prohrou proplouvá podzimní částí rezerva Trstěnic. O víkendu do své sbírky přidala již sedmou výhru, když před svými fanoušky porazila jedenáctku Nového Kostela čtyřmi góly, k tomu jako bonus přidala čisté konto.

Kynžvart, který vévodí tabulce díky lepšímu skóre, měl tentokrát naordinováno volno. To druhá v pořadí Teplá pro změnu o víkendu gólově řádila. Na půdě posledního Milhostova potvrdila bez větších problémů roli favorita a domácí celek sfoukla devíti góly.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.