Ve skupině A řádili Michalové, přesněji to bylo v Nejdku, kde tamní rezerva vyzvala Nové Hamry, a právě v trikotu novohamerského výběru stříleli branky pouze kanonýři se jménem Michal. Stoprocentní bilanci si pak ve skupině C udržely Bečov i Nečtiny, oba týmy totiž dosáhly na čtvrtou výhru v řadě za sebou.

SKUPINA A

Nejvyšší výhru áčkové skupiny si připsal o víkendu na svůj účet Pernink, který se vydal do nedalekých Abertam, kde dosáhl na šestibrankovou výhru. Naopak překvapivou ztrátu zaznamenala na svém pažitu nejdecká rezerva, která podlehla Novým Hamrům rozdílem dvou branek. V posledním duelu skupiny pak urvaly cennou výhru Potůčky, které uspěly na půdě Jáchymova, kde slavily tříbrankovou výhru, která je udržela na čele tabulky.

Skupina A, 4. kolo:

Nejdek B – Nové Hamry 2:4 (1:2). Branky: Bachratý Tomáš, Myslivec Martin - Rudolský Michal 2, Soukup Michal, Tokar Michal.

Abertamy – Pernink 0:6 (0:2). Branky: Klimm Daniel 2, Hradecký Michael 2, Braný David, Nguyen Giang.

Jáchymov – Potůčky 1:3 (0:1). Branky: Dressler Jan – Nýber Ondřej 2, Dušek Libor.

SKUPINA B

Hodně napilno měli během týdne zástupci z Poohří, odehráli totiž hned dvě utkání. To první se neslo v duchu derby Poohří, kdy Vojkovice porazily Kyselku pětibrankovým přídělem. O víkendu se pak Kyselka loučila vysokou prohrou se Dvory, pro které to byl premiérový bodový zisk. To Vojkovice překvapivě ztrácely, když na půdě Sadova uhrály bezbrankovou remízu a poté neuspěly v následném penaltovém rozstřelu, i přesto se však mohly radovat z triumfu ve skupině B. Sedlec pak obdržel nepopulárního bůra na stadionu Božičan.

Skupina B, 4. kolo:

Božičany – Sedlec 5:0 (1:0). Branky: Petr Marcel 3, Gergely Ludvík 2.

Kyselka – Dvory 2:7 (0:4). Branky: Kliment Josef 2 – Nerad Jaroslav 3, Nekoranec Miroslav 2, Šebeš František, Iwansshekow Vitezslav.

Sadov – Vojkovice 0:0 (0:0) – PK 6:5.

Předehrávka, 5. kolo: Vojkovice – Kyselka 5:1 (1:1).

SKUPINA C

Další vysokou výhru si připsal v rámci skupiny C na účet bečovský Slavoj, který tentokrát rozstřílel osmi góly před svými fanoušky Otročín, čímž si udržel první pozici v tabulce. Naplno bodovaly i Nečtiny, které dosáhly na čtyřbrankovou výhru na půdě Krásného Údolí. Verušičky pak premiérově bodovaly za tři body, když si v domácím prostředí poradily pěti góly se žlutickou rezervou.

Skupina C, 4. kolo:

Verušičky – Žlutice B 5:3 (3:1). Branky: Bartko Jan 2, Hikl Jiří, Daniš Dominik, Daniš Zdeněk – Tran Duc Bang, Eberl David, Sivák Martin.

Krásné Údolí – Nečtiny 0:4 (0:2). Branky: Alexi Michal, Socha Filip, Hlous Martin, Šedivec Vojtěch.

Bečov – Otročín 8:2 (6:2). Branky: Prozba Jakub 2, Aubrecht Patrik 2, Jílek Tomáš, Brandejský Josef, Havlovic Josef, Havlovic Martin – Nepraš Matěj 2.