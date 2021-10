Naprázdno vyšlo o víkendu i předposlední Oloví. To nestačilo na svém stadionu na Krajkovou, které podlehlo rozdílem jedné branky. Hned dvě utkání pak skončila čtyřbrankovým vítězstvím. První bylo k vidění v Horním Slavkově, kde tamní výběr porazil rezervu Dolního Rychnova. Druhé pak mohli fanoušci zhlédnout v Jindřichovicích, odkud si tři body odvezlo béčko Chodova.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.