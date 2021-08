„Myslel jsem, že se toho už nedožiju,“ smál se holohlavý brousek. „Jsem strašně rád. Moc hráčům se nepoštěstí, aby si zahráli se synem. Doufám, že ho to někam posune, aby se mnou nehrál až do konce mojí kariéry.“

Patrik Gedeon odehrál ve středu zálohy po boku svého devatenáctiletého syna pohárový zápas za Chomutov, kde s fotbalem začínal. Odkud v roce 1995 přestoupil do Blšan a následně za 12 milionů do pražské Slavie.

A byl to vítězný rodinný debut. Severočeši porazili Motorlet 3:2 a postoupili do další fáze MOL Cupu. „Bylo to něco,“ líčil Filip na klubovém webu. „Na hřišti si rozumíme, úplně v klidu spolu můžeme hrát,“ vykládal devatenáctiletý záložník.

Žádné speciální otcovské rady před utkáním nedostal. „Táta mi moc neradí. Něco mi řekne, ale neradí, jak mám hrát. Na hřišti už ale nějaká výměna slov je,“ rozesmál se Filip, který je v Chomutově na hostování ze Sparty, zatímco jeho táta prožil nejlepší fotbalová léta v rivalské Slavii.

Talent od narození

Filip má stále v živé paměti, jak jeho táta válel v lize. „Bylo to krásný. Chodili jsme na všechny zápasy. Pamatuju si každý zápas, každý dotek.“

Rodiče měli hned jasno, že Filip bude kopat do meruny. „Nechci se rouhat, ale měl to dané už do kolébky. Musím se přiznat, že k fotbalu ho přivedla moje manželka,“ prozradil otec. „Bylo to jasně dané, na hřišti byl odmala, pořád si kopal. Pořád jsme se ho zbavovali, abychom měli chviličku klid, tak jsme ho dávali s míčem doprostřed hřiště a on k nám vždycky přiběhl,“ zavzpomínal.

Patrik věří, že jeho syn zažije úspěšnou kariéru. „Myslím si, že byl talent od narození. Doufám, že se ten jeho talent ještě ukáže.“