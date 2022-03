Krupka byla v sezoně 2014/2015 účastníkem divize, v 12. kole narazila na pražský Motorlet. Duel, který 25. října 2014, skončil smírem 4:4, vyřešilo 46 penalt, Krupští vyhráli před stovkou fanoušků 19:18, rozhodla 23. série, ve které zklamal nejlepší střelec hostů Pavel Novotný. Předtím měl Motorlet čtyři mečboly… A pozor, k vidění byly ještě dvě penalty navíc - totiž v normální hrací době. Pokutové kopy po remíze byly novinkou, do té doby v případě plichty zápasy skončily dělbou bodů.

„Tehdy jsem dal všechny góly Krupky. Na konci jsem střídal, takže jsem penalty nekopal. Kdybych je kopal, tak by žádný rekord nebyl, protože bych nedal a šlo by se brzy domů,” směje se při vzpomínce na rekordní utkání Dominik Valenta, v současnosti hráč Tatranu Kadaň. „Naši rozhodující penaltu dal Martin Bikár. Všichni jsme mu poděkovali, že už se jde domů. Zápas se totiž hrál na konci října, byla už velká zima,” přidává své vzpomínky.

„Ještě dneska se k tomu občas s kluky u piva vrátíme, je to slušná rarita. Přijde mi, že v podvědomí ji má celé Ústecko, byla to tehdy událost, pak dorazila i televize. Já byl tehdy vystřídaný, takže jsem penalty sledoval v teple pod bundou, zaplaťpánbůh. Byla fakt vlezlá zima, tak jsem byl rád, že jsem mimo dění,” loví ve své paměti Samer Al-Eraidi, dnes fotbalista Neštěmic.

Když zjistil, že v Anglii kopali o osm penalt více, zakroutil hlavou. „Myslel jsem si, že to překonat nejde. Fakt 54? Tak to je slušná porce,” říká Al-Eraidi s vykulenýma očima.

V Krupce padl evropský penaltový rekord! Diváci jich viděli v rozstřelu 46

Nezapomenutelný match si vybavuje i Filip Bačkovský, který tehdy na krupském stadionu jako třináctiletý žáček sbíral míče. „Za Krupku hrál ten zápas i můj bratranec. Mám ten zápas v živé paměti. Bál jsem se, aby na penalty bylo vůbec vidět, pořádně se to protahovalo, začalo se stmívat. Během penalt jsme se s kamarády sázeli, kolik jich bude, já tipoval, že třicet. Že byla zima? Já to nevnímal, byla to fakt mimořádná událost, Krupka se díky ní proslavila. Vím, že později byl tento rekord překonaný ve Zlínském kraji, kde se kopalo 52 penalt.”

Bačkovský má pravdu, 3. června 2016 se ve Sportovním areálu Baťov v Otrokovicích hrálo utkání krajského přeboru mužů SK Baťov - FC Fryšták. Po remíze 3:3 přišly na řadu penalty, konkrétně 52 penalt. Baťov vyhrál 22:21. Unikátní počin se ale dostal jen do České knihy rekordů. V slavné Guinessově knize rekordů je uvedený zápis z duelu Namibijského poháru, kde kluby KK Palace a Civics v roce 2005 po remíze 2:2 absolvovaly rozstřel o 48 pokusech, nakonec 17:16 vyhrál prvně jmenovaný celek. Nyní bude jistojistě přepsán díky události v zmiňovaném anglickém poháru. Překoná někdo 54 pokutových kopů?

TJ Krupka – Motorlet Praha 4:4 (2:1), na penalty 19:18.

Branky: 20. 35., 65. a 86. z penalty Dominik Valenta - 7. vlastní Bačkovský, 65. Novotný, 78. A. Hájek, 90+2. z penalty Zakour. Krupka: Prokeš - Ptáčník, Den. Valenta, Bačkovský, Bičák - El-Eraidi, Helísek, M. Valenta, Caitaml - Dom. Valenta, Bikár.