Jak jste viděl Barošovo vyloučení? V prvé řadě chci říct, že to nebyl od hlavního rozhodčího profesionální výkon. Od první minuty se na Baryho zaměřil. Nepískal všechny fauly, které na něj byly a naopak mu pískal i ty, které nebyly. Postupem času to mezi nimi stále více jiskřilo. Přišlo mi to místy až osobní. Výsledek zápasu totiž rozhodčí určitě neovlivnil. Hrachovec byl lepší a vyhrál zcela zaslouženě.

Mluvíte o tom, že vám to připadalo až osobní. V čem?

Víte, rozhodčí s ním už v prvním poločase opakovaně mluvil, pořád mu odpovídal. První žlutou kartu mu dal někdy po hodině hry, a pak přišla vyhrocená situace, kdy dle mého neodpískal jasnou penaltu za chycení nohy. Následovala další slovní přestřelka. Nechci tady ventilovat konkrétní slova, která padla, ale obecně radit jakémukoli hráči při zápase, jak má hrát a jak se má chovat, to je mimo mísu.

Vše vyústilo v červenou kartu, a to po druhé žluté v 80. minutě. Za co přišla?

Milan byl neustále v obležení dvou tří hráčů, aspoň jeden na něm doslova visel. Když se rozběhl, vždy ho chtěli jakýmkoliv způsobem zastavit. Jeden faul, druhý faul… Druhou žlutou dostal za to, že po faulu na něj, kterému předcházely snad tři neodpískané, rozhodčímu zatleskal. Vzhledem k tomu, co se do té doby dělo, to byla vůči Barymu sprosťárnička.

Deník telefonicky oslovil během pondělního poledne i samotného rozhodčího Dominika Kovářčíka, který se k celé věci nevyjádřil. Hostující klub z Hrachovce na svých oficiálních webových stránkách uvedl, že mohl sudí přimhouřit oko a nechat legendu již rozhodnutý zápas dohrát.

Toho sudího znáte? Už někdy předtím váš zápas řídil?

Jasně, ten rozhodčí pro nás není cizí, několikrát už nás pískal, naposledy předchozí kolo při derby v Rožnově. A už tam to bylo na hraně. Nepískal všechny fauly, které na nás byly. Ten zápas jsme tam vyhráli 4:1, Bary dal hattrick a už v prvním poločase dostal žlutou. V 76. minutě jsem ho raději střídal.

Baroš byl vždy emotivní hráč, přesto po konci profesionální kariéry to bylo jeho první vyloučení. V této sezoně viděl do zápasu v Rožnově v 16 zápasech všeho všudy jen dvě žluté karty. Jiní rozhodčí s ním evidentně problém nemají.

Milan není zlý, nic si po konci profi kariéry nekompenzuje, že by někomu nadával. Ano, emočně je na tom hodně vysoko, to víme. Chce ale hlavně odevzdat všechno na hřišti a pomoci mužstvu, to ho stále drží. Zatím musím říct, že ostatní sudí naše předešlé zápasy i s Barym v sestavě pískali dobře. Budu se opakovat, ale dle mého teď přišlo to vyloučení jen tím, že mu pořád odpovídal. Místo aby ho uklidňoval, tak ho hecoval.

Vigantice - Hrachovec (21. kolo I.A třídy, sk. A, Zlínský kraj, 7. 5. 2022). Zleva rozhodčí Dominik Kovářčík, kapitán Hrachovce Radovan Škabraha a kapitán Vigantic Marek Macíček.Zdroj: SK Hrachovec

Prozraďte, jak tu červenou kartu Milan rozdýchával?

Velice špatně. Mrzelo ho to strašně. V kabině to bylo fakt ostré, má stopku, museli jsme ho uklidňovat. On chce vždy týmu pomoct, nejezdí si tady z Prahy jen ulevit. Pořád chce vyhrávat. Trochu si to vyloučení sám vyčítám. Vnímal jsem, že se možná k něčemu schyluje. Jenže Milan nemá rád, když je střídaný, chce zápas vždy dohrát, pomoci klukům. A teď nemohl.

Když zhodnotíte jeho působení ve Viganticích, hlavně tento ročník, jak moc vám pomáhá? Jste druzí se ztrátou čtyř bodů na vedoucí Francovu Lhotu.

Je nadstandardní hráč. Nevypustí jediný zákrok, jedinou přihrávkou, za vším jde do konce a po hlavě. Je obdivuhodně platný. Když jsme teď na jaře udělali sérii šesti výher, byl rozdílový. Co rozdílový… Všechny převyšuje o několik tříd. A je důležitý i do kabiny, vždy připravený, nahecovaný. Fotbal má pořád rád, získané zkušenosti chce neustále předávat dalším klukům. Lidi, kteří na něj chodí to vidí a povzbuzují ho. Já před ním smekám.