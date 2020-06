V posledních letech jste hrával okolo Prahy, ale spíše v klubech z malých obcí. Jak jste se ocitl v Kladně?

Jednání probíhala od loňského léta, kdy mi zavolal (manažer Kladna) Petr Brabec a projevil o mě zájem. Já se tehdy rozhodl, že zůstanu ve Zbuzanech, kde jsem prožil hezká léta, ale pak už jsem cítil, že potřebuji změnu. Na jaře jsem proto odešel do pražských Spojů, abych se jim pokusil pomoci s postupem do Pražského přeboru, nicméně kvůli téhle blbé době jsem stihl jen jediný zápas. Byla tam vynikající parta stejně jako předtím ve Zbuzanech, nicméně jsem si plácl s Kladnem a v podstatě měsíc a půl tady trénuji.

Kde jste s fotbalem začínal a které jste prošel kluby?

Pocházím z Karlových Varů, ale ve fotbale mám první registraci až v pražské Spartě a tam jsem prožil všechny mládežnické roky. Poté jsem šel do Dukly, pak do Liberce, krátce jsem hrál v Německu a po návratu ve Štěchovicích a Zbuzanech.

Jako čtrnáctiletý talentovaný hráč jste měl jeden velký problém s přetrženými křížovými kolenními vazy. To vás v kariéře hodně přibrzdilo, že?

Byla tam do toho ještě zlomená noha a poškozené menisky a v tomhle věku je to blbé v tom, že pokud nemakáte víc než ostatní, nemáte šanci. Já kvůli zranění musel po každém tréninku na hodinu na rotoped a třikrát až čtyřikrát týdně na plavání. Neměl jsem v koleni vaz a plastika v tomhle věku nebyla možná, tu lze udělat, až když se vám uzavřou růstové štěrbiny. Jinak by mi noha nerostla. Tehdy mi ji držel jen stehenní sval a já ho musel mít naposilovaný tak, aby bylo možné vůbec hrát.

Což vyžadovalo obrovské úsilí, že?

Ano, ale obrovsky mi to pomohlo. Navíc přes sparťanskou osobnost Zdeňka Svoboda získal táta kontakt na jednu belgickou kliniku, kam mě odvezli a kde mě dali dohromady. Dneska už mám operované křížáky na obou nohách, ovšem v Belgii je to něco úžasného, naprosto profesionálního. Dodnes s nimi spolupracujeme jako firma, jezdíme tam s hráči, kteří jsou zranění. A nejen s nimi, hráči tam jezdí před sezonou i v případě, že potřebují nějakou přípravnou náplň. Tamní fyzioterapeuti jsou článkem belgického národního týmu, Bert Driesen a Lieven Maesschalck. Klobouk dolů před jejich prací, člověk se od nich může jen učit. Nemáme tam už zdaleka jen pracovní, ale i osobní vztahy.

Koho vůbec MLM Sport zastupuje ze známých hráčů?

Nejznámějším a pro nás nejvýznamnějším hráčem je Belgičan Dennis Praet, který hraje v anglickém Leicesteru Premier League. V Čechách jsou to Michal Sáček ve Spartě, Lukáš Juliš v Olomouci, Ubong Ekpai v Plzni. Dalšími jsou třeba brankář Bohemky Roman Valeš nebo mladík z Liberce Michal Beran, který nedávno v lize debutoval a už dal i první branku. Právě on se i díky zmíněné belgické klinice a její příprava stává velmi zajímavým fotbalistou. Máme však řadu dalších fotbalistů včetně zahraničních.

Vaše společnost se nestará jen o hráčský servis, ale také o prvoligové statistiky Instat, které mají hráče pod dokonalým drobnohledem.

Firmu založil můj otec se společníkem, to jsem ještě studoval. Později jsem se musel rozhodnout, zda dělat s otcem (úsměv). Byl jsem mladý, musel se učit, jak tenhle byznys funguje. Dnes ve firmě každý přesně ví, co má dělat. Někdo statistiky, jiný skauting hráčů. Důležité je, že tam nejsou jen lidé kvalitní ve své práci, ale zároveň tvoříme dobrou partu, což je v dnešní době hodně důležité.

Na co se soustředíte nejvíce vy?

Hodně komunikuji s hráči, zařizuji jim servis. Také cestuji, ať už je to na zmíněnou kliniku do Belgie, či jinak po Evropě, minulý rok jsem byl také v Africe. Dostali jsme tam pozvání do jedné akademie a musím říci, že hráči jsou tam opravdu velmi zajímaví, kteří by měli v Evropě uspět. U Afričanů je to ale často o hlavě.

Vrátím se ještě ke Kladnu, kam jste přestoupil. Jdete sem s cílem zabojovat o postup? Jak vidíte jeho současnou sílu?

Cílevědomý jsem a pokaždé, když někam jdu, tak s jasným úmyslem jít do toho naplno. Nicméně postup není nikdy jen o hráčích, ale také o vedení klubu a já jsem v Kladně zatím krátkou dobu a navíc v přípravné fázi. Co jsme odehráli první dva přípravné zápasy a po první čtvrthodině prvního zápasu s Duklou jsme se srovnali a postupně se zlepšili. Ve druhém zápase (výhra 7:1 se Slaným) už bylo cítit, že jsme natrénovanější, nebolely nás tolik nohy. I když jak říkal trenér (Pejša), vždycky je co vytknout (smích). Každopádně bez party byste nad postupem nikdy nemohli přemýšlet a tady parta je. A to jsem rád. Každý tým by to měl mít nastavené tak, že bude hrát co nejlépe. A pokud bude postup ve hře, tak se semknout a udělat pro něj maximum.

MARTIN ŘÍHA



Narozen: 18. září 1990 v Karlových Varech



Fotbalová kariéra: Sparta Praha, Dukla Praha, Liberec, Štěchovice, Zbuzany, Kladno



Profesní kariéra: zástupce hráčů ve firmě MLM Sport, stáže v Ajaxu, Hoffenheimu, Seville, Feyenoordu, Portu, Sampdorii, Lipsku a River Plate.