Tolik gólů dali v soutěži za pět předešlých kol dohromady, teď je stihli za sedmdesát minut. Navíc na terénu, který měl po nahuštěném a propršeném programu do ideálu daleko. Mělničtí se s ním ale vyrovnali o poznání lépe než soupeř hrající ještě na jaře krajský přebor. Hosty do poločasu dvakrát načal Pokorný. Ve druhém se to na poděbradskou bránu valilo ještě víc a konečný účet byl ještě milosrdný.

„Hřiště bylo pro oba týmy stejné. Soupeř nám to hodně usnadnil tím, že na těžkém terénu chtěl hrát fotbal a komplikoval si to vzadu. To nám hodně pomohlo. Kluci u nich byli blízko, snadno získávali balony a chodili do šancí,“ shrnul naoko jednoduchý recept na výhru hrající kouč Jan Studený, podle kterého mohlo být vítězství ještě výraznější.

„I v první půli, kdyby to bylo čtyři-nula, nikdo by nemohl nic říct. S náročným terénem jsme se vypořádali lépe a zaslouženě vyhráli. Hosté prakticky neměli šanci,“ dodal. Kromě týmového výkonu pak vyzdvihl i jeden individuální. Dvacetiletý David Bursa asistoval u třech gólů, výhru pak sám zpečetil.

Po třech bodech získaných remízami v předešlých šesti kolech se na Pšovce dočkali druhé sezonní výhry. Podle Jana Studeného přišla v nejvyšší čas. „Jsem rád, že nám zápas takhle sedl. Potřebovali jsme už nutně vyhrát. Věřím, že nás to nakopne před dalším těžkým zápasem v Čelákovicích. Alespoň, že body sbíráme doma,“ oddechl si.

K rozblácenému terénu, který na podzim už šestnáctibodovým hostům evidentně nevoněl, pak dodal: „Nic s tím bohužel neuděláme. Máme plno mančaftů. Ráno hráli žáci, ve středu dorost. Nemáme bohužel areál jako v Poděbradech, kde si mohou dovolit dát zápas na umělku.“

9. kolo: Dol. Bousov - Votice 3:0 (54. Keszeg, 74. Bělík, 89. Zvěřina), Nymburk - Lysá n. L. 1:0 (22. vl. Novák), St. Boleslav - Čelákovice 2:3 (35. Cruz, 54. Bláha - 37. z pen. Jelínek, 43. Kovalov, 78. Filip), Pš. Mělník - Boh. Poděbrady 5:0 (14. a 38. Pokorný, 48. Šmíd, 60. Chytil, 70. Bursa), Vlašim B - Luštěnice 0:1 (32. Lada), Sn Poděbrady - Úvaly 0:0, utkání Čáslav B - Poříčí n. S. a Býchory - Hlízov se hrají v neděli