Můžete prozradit, jak teď vypadá situace kolem Viktorie Plzeň?

Pan Šádek dříve avizoval, že chce mít transakci hotovou do konce roku, ale ve včerejším rozhovoru zmínil, že se celý proces o něco prodlouží…Ano, je tomu tak. Finální rozhodnutí je na panu Šádkovi, ale shodli jsme se, s ohledem na nový vývoj transakce, proces nebudeme urychlovat.

Co si má člověk představit pod formulací nový vývoj? Došlo ke komplikacím?

To určitě ne. Od začátku jsme ve shodě nad tím, komu chceme Viktorku prodat. Pan Šádek chtěl mít jasno do konce roku, aby mohl s potenciálním investorem společně řešit strategii do druhé půlky sezony. Proces běží podle plánu, ale v posledních dvou týdnech jsme od našich zahraničních kolegů z Deloitte dostali informaci o dalších zájemcích. A ti jsou natolik zajímaví, že jsme se dohodli na prodloužení procesu. Jednání pak komplikují koronavirová opatření, je těžké se sejít a ne vše lze řešit online. Navíc budou Vánoce.

Jsou tedy momentálně na stole nějaké nabídky?

Na stole jsou dvě nabídky.

Můžete prozradit jaké?

To s ohledem na fakt, že jsme z obou stran vázáni mlčenlivostí, nemohu komentovat. Ale neodpustím si poznámku, že některé informace, které se objevují v jiných médiích, jsou stručně řečeno nepřesné.

Odkud ti zájemci jsou?

Zájem je z různých koutů světa. Evropa, USA, Blízký východ, ale i tuzemsko. Většinou se jedná o strategické hráče z oboru.

Proč zatím majitel klubu Adolf Šádek na žádnou nabídku nekývl?

Od začátku máme shodu na tom, že chceme najít pro Viktorku partnera na dlouhodobou spolupráci, který nejenže zaplatí za Viktorku zajímavou cenu na začátku, ale bude i strategickým investorem z dlouhodobého hlediska. Tento cíl chceme naplnit.

Čím je Plzeň pro investory zajímavá? Kolují informace, že její zadlužení není úplně malé. Loni skončila ve ztrátě sedmnáct milionů…

Společností, které nejsou vůbec zadluženy, je zcela určitě méně než těch, které mají provozní nebo investiční dluhy. Problém nastává, pokud je dluh společnosti tak velký, že přesahuje hodnotu reálných aktiv, nebo společnost není schopna dluh pokrýt. Já osobně vidím Viktorku jako velmi zajímavou investici.

Můžete být konkrétnější?

Česká liga je specifická tím, že o evropské poháry většinou bojují tři až čtyři kluby. Plzeň mezi ně dlouhodobě patří a šance na pohárovou Evropu, která zajišťuje velmi signifikantní položku v rozpočtu, jsou velké. Zároveň, pokud porovnám Viktorku s kluby, které rovněž dlouhodobě a pravidelně poháry hrají, tak byla poslední dekádu předním klubům vyrovnaným soupeřem, ale s mnohem menším rozpočtem. Viktorka má navíc dlouhodobě velmi dobré zázemí pro mládež a infrastruktura klubu je na evropské úrovni.

Kdy by tedy mohlo být jasno o novém majiteli?

Do hry nyní pravděpodobně vstoupí noví investoři. Ti potřebují nějaký čas, aby se s touto příležitostí seznámili. Momentálně jsme ve fázi hloubkové prověrky společnosti, další bude podpis kupní smlouvy.