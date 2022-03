Nejhorší noční můra. Dům Pogby během utkání vykradli zloději, doma spaly děti

Mimochodem, podobný incident už se v Goodison Parku kdysi odehrál. Před deseti lety se fanoušek během utkání mezi Evertonem a Manchesterem City připoutal k tyči policejními pouty.

Everton vs Newcastle was interrupted after a protestor tied himself to a goalpost. pic.twitter.com/rF3dw96U24 — GOAL (@goal) March 17, 2022

Ochranka nakonec mladíka s dlouhými vlasy a brýlemi odtáhla pryč. Tím ale bizarní scéna neskončila. Kuriózní situaci ještě umocnil jiný fanoušek, který vběhl na hřiště ve zjevná snaze protestovat proti narušiteli v oranžovém tričku.

Everton nakonec zvítězil gólem v 99. minutě a přiblížil se záchraně. Zápas plný bizarností rozhodl Alex Iwobi, který si při oslavě gólu zlomil ruku.

K odpovědnosti se přihlásila protestní skupina Just Stop Oil. „Dnes vyběhl na hřiště mladý příznivec Just Stop Oil během zápasu Everton vs. Newcastle, aby upozornil na požadavek skupiny, že vláda musí ukončit všechny nové projekty dodávek fosilních paliv,“ napsala skupina na svém twitterovém účtu s tím, že protestujícím mužem byl jednadvacetiletý Louis.

Skupina se pokusila o stejnou formu protestu už o den dřív na stadionu londýnského Arsenalu, ale pracovníci ostrahy stihli muže zpacifikovat rychleji, než se stihl k tyč připoutat.