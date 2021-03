Vztek na Slavii. Tvrdík řekl, jak dopadl Kolář po likvidačním zákroku

Slyšel nepříjemnou diagnózu. Slávistický brankář Ondřej Kolář se v nejbližších týdnech do brány nedostane. Může za to útočník Kemar Roofe z Glasgow Rangers, který jej tvrdým zákrokem poslal do nemocnice, kam bude muset bohužel zamířit i po návratu do Prahy.

Pro Ondřeje Koláře skončil zápas proti Glasgow Rangers frakturou lebky. | Foto: Profimedia

Slávisté sice ve Skotsku vybojovali cenný postup do čtvrtfinále Evropské ligy, Kolář si ale navrch k tomu přivezl těžké zranění. Došlo k němu půl hodiny před koncem čtvrteční odvety, když jej těžko pochopitelným kopem přímo na hlavu sestřelil domácí Roofe. Prakticky hned bylo jasné, že zkušený brankář bude muset střídat. Na trávník šel čerstvě osmnáctiletý Vágner a jeho parťák se na nosítkách poroučel ze hřiště a rovnou do lékařských rukou. Šílené chvilky ve Skotsku: Slavii hlídala policie, Kúdela byl napaden pěstmi Přečíst článek › Ti bohužel nevynesli vůbec příznivý verdikt. „Noční vyšetření ukázalo zlomeninu čelní dutiny vlevo. Ondřej Kolář po příletu zamíří do péče lékařů ÚVN,“ napsal druhý den na Twitter šéf klubového představenstva Jaroslav Tvrdík. Zdroj: Youtube Na hlavu Roofa se mezitím snáší ostrá kritika. Zákrok na kriminál, zakažte mu fotbal, to jsou jen některá ze slov, která na jeho adresu padají. Dokonce i ve Skotsku je terčem nevole. Média jeho výkon hodnotí nejnižší možnou známkou a zákrok označují za bezohledný. Kritika na sociálních sítích Vůbec nejvíc to ale Angličan s jamajskými kořeny schytává na sociálních sítích. „Takhle bych mohl screenovat celou noc,“ napsal k sérii vzkazů, které mu po celou noc přicházely především od českých fanoušků, a v kterých se nezřídka objevují i rasistické urážky. Terčem těch se měl stát i Glen Kamara. Aspoň tak se vyjádřil trenér Rangers Steven Gerrard. Ondřej Kúdela se však dušoval, že během vyhrocené situace žádné rasistické výrazy nepoužil. Celá situace zřejmě zdaleka nekončí. Kúdela měl být totiž po utkání za údajné urážky napaden pěstmi, přičemž oba týmy (a údajně už i skotský ministr spravedlnosti) se dožadují toho, aby vše prošetřila UEFA. Tvrdý zápas a rozbitá hlava Koláře. Slavia se probojovala do čtvrtfinále Přečíst článek › Zápas tak bude mít rozhodně dohru.