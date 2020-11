Češi to ubránili, favorité zaváleli. A sázkaři vyhráli desítky milionů

Běžný fotbalový fanoušek by řekl, že tahle neděle byla jako každá jiná. Ovšem to je velký omyl: v zápasech Ligy národů se neobjevilo jediné překvapení. Favorité (včetně české reprezentace) vyhrávali. A to s sebou přineslo jednu zajímavost: sázkaři porazili bookmakery.

Liga národů UEFA Česká republika proti Izraeli | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ