Může Slavia postoupit?

Myslím, že to dopadne dobře. Věřím, že to zvládneme, akorát bych byl radši, kdybychom v Rotterdamu prohráli 2:3.

Tak tohle mi musíte vysvětlit.

Mám obavu, abychom netaktizovali. Slavii se nikdy nevyplácelo čekat na chybu soupeře. Je důležité se z Feyenoordu zase na začátku nepodělat. Musíme být aktivní, zatlačit soupeře a dát brzy gól. Řekl bych, že když teď kluci proti Pardubicím odpočívali, sil bude dost. (úsměv, pozn. aut.: Slavia v lize vyhrála 4:0).

Pojďme k Vyšehradu. Do filmu jste propašovali narážku na Slavii a kauzu Kúdela. Předpokládám, že to byl účel, je to tak?

Vy jste tam něco slyšel?

Slyšel jsem hráče, jak uráží soupeře, který je tmavé pleti. Ale slyšel jsem guy, ne monkey.

Každý si tam najde, co chce.

Jaký je váš názor na celou aféru?

Teď budu mluvit obecně. Nemělo by se stávat, že lidé jsou odsouzeni na základě domněnky. Musí být přece prokázána vina. V dnešním světě se bohužel v některých případech toto neděje a obchází se to.

Zeptám se tedy konkrétně: stojíte za Ondřejem Kúdelou?

Stojím za ním a jsem rád, že je zpátky. Žijeme v právním systému a nemělo by se z toho uhybat. Presumpce neviny je presumpce neviny.

Ve filmu hrajete agenta, který mimo jiné oroduje u Tomáše Rosického. Jak se vám jako fanouškovi Slavie líbilo řešit Spartu?

Já si to užíval. Byl to film. Jsou věci, které do klubismu lze řadit a které ne. Třeba zmíněného Tomáše Rosického vnímám jako osobnost celého českého fotbalu. Byla by hloupost si ho nevážit nebo ho odsoudit za to, že někde vyrostl a pracuje pro rivala.

Nedobíral jste si ho mimo kameru?

On má tohle na háku. Podívejte se, co všechno dokázal, kde ve světě byl. Všechny nás mile potěšil.

Hrdinu filmu "Laviho" se snažíte protlačit také do Slavie. Jaký máte ve skutečnosti vztah k Jaroslavu Tvrdíkovi?

Pozitivní. Zrovna nedávno jsem si říkal, jak ten čas letí a co všechno pro nás udělal. Teď je ale mimo. Chudák. Přeju mu brzké uzdravení.

Poprvé jste si zahrál po boku táty, dalšího fanouška sešívaných. Z té sbírky, co je vidět na plátně, je něco i vaše?

Vím, že dres byl jeho. Máme pár zajímavých věcí, nejvíc pyšný jsem na zub nejmenovaného slávistického hráče. Je starý padesát, šedesát let.

Když vyprávíte o Slavii, napadá mě otázka, zda jezdíte i na venkovní zápasy?

Dřív ano, ale poslední dobou to kvůli koronaviru moc nešlo. Na jeden zápas jsem se strašně moc těšil, ale nakonec můžu být rád, že jsem tam nebyl. Šlo o ten zápas ve Skotsku, kde to bylo divočejší.

A jsme zpátky u kauzy Kamara versus Kúdela.

Spousta slávistů říkala, čemu tam čelili. Doslova jsem slyšel: "Buďte rádi, že jste tam nebyli, bylo to kruté." A já se tomu nedivím. Ve Skotsku jsem dva měsíce žil, přes prázdniny jsem tam pracoval. Vím, že to tam není úplně snadné.

Za pár týdnů možná bude ve hře výlet do Tirany. Jel byste na finále Evropské konferenční ligy?

V dnešní době je to ošemetné, ale jo, tam bych vyrazil rád.