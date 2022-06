Zouma po zveřejnění záběrů čelil velké kritice. Věděl, že přestřelil a za své jednání se veřejně omluvil. „Pro mé chování neexistuje žádná omluva, upřímně toho lituji. Také se hluboce omluvám všem, které video naštvalo. Chtěl bych všechny ujistit, že naše dvě kočky jsou zcela v pořádku a zdravé. Celá naše rodina je miluje a stará se o ně. Tohle byl ojedinělý incident a už se nebude opakovat," řekl Zouma.

Soudkyně dnes napařila sedmadvacetiletému reprezentantovi 180 hodin veřejně prospěšných prací a jeho bratrovi 140 hodin. Oba byli obviněni podle zákona o ochraně zvířat. „Oba jste se zúčastnili hanebného a zavrženíhodného činu," řekla okresní soudkyně Susan Holdhamová, podle které kočka trpěla strachem a úzkostí.

Not a cat guy myself but to actually Zidane volley a living creature is a different level of mental illness.