Laňka si od prosince hledá nové angažmá, „skláři“ s ním po podzimu přestali počítat. Jeho výkony byly po návratu neuspokojivé, během osmi zápasů, do kterých zasáhl, ani jednou nepřesvědčil. Poté, co se vedení FK Teplice dozvědělo o velkém hříchu svého odchovance, mu až do vyřešení případu zakázalo trénovat s třetiligovým béčkem. V případě prokázání viny mu ukončí smlouvu.