„Je to velký úspěch pro mě osobně i pro celý klub. Jsem šťastný,“ glosoval Mandous nominaci. O první radost se podělil s nejbližšími. „Jako prvním jsem to řekl přítelkyni a rodičům. Byli dojatí, moc mi to přejí a jsou za mě rádi,“ uvedl Mandous.

Mandous naváže na trio Martin Kotůlek, Karel Rada a Milan Kerbr, kteří si z Anglie v roce 1996 přivezli senzační stříbro. Od té doby se kmenový hráč Sigmy v nominaci na mistrovství Evropy či světa dospělých neobjevil.

„Pro Aleše to bude skvělý zážitek a odměna za pokrok, který udělal. Vždyť chytá ligu teprve druhý rok. Moc mu to přeju,“ řekl David Kobylík, jenž má doma zlato z mistrovství Evropy do 21 let v roce 2002.

Místo pro Mandouse se v nominaci objevilo díky absenci brankáře Slavie Ondřeje Koláře. Ten dal před pozicí trojky na Euru přednost přípravě na novou sezonu. „Rozumím mu, že si po těžkém jaru a zranění, dá raději volno a nachystá se na přestup nebo další sezonu. S trenérem si to určitě vysvětlili,“ nevidí v tom problém Kobylík.

Pivarník i Kobylík by Dočkala vzali

Ve vyvolené pětadvacítce jsou i další hráči s olomouckými kořeny. Odchovanci Sigmy jsou obránci Tomáš Kalas s Davidem Zimou a záložník Petr Ševčík. Nedostalo se na Václava Jemelku, jehož vyřadil z plánů reprezentačních trenérů poraněný sval.

Poměrně nečekaně se do pětadvacítky vyvolených (s posledním místem se čeká na odvolání proti trestu obránce Ondřeje Kúdely za rasismus) nevešel dosavadní kapitán Bořek Dočkal. „Že se nevejde ani do širšího kádru, to je pro mě určité překvapení. Pořád je to hráč, který má směrem do ofenzivy vynikající kreativní věci, i když samozřejmě i nedostatky. Nebavím se o základní sestavě, ale v kádru by podle mě být měl,“ míní trenér Roman Pivarník.

Kobylík souhlasí. „Trochu jsem jeho absenci čekal po tom, co se v posledních týdnech objevovalo za náznaky. Já bych ho ale stoprocentně vzal. Chápu, že se trenérovi úplně nehodí do stylu hry a je otázka, jak by zvládl roli, kdyby na turnaj jel a nehrál. Já bych ho jako tvořivého hráče v týmu chtěl,“ uvedl někdejší hráč Olomouce, Štrasburku či Bielefeldu.

Na Euro by vzal útočníka Jana Kuchtu ze Slavie. „Pro mě je to moderní hráč, který se naopak do stylu hry reprezentace velmi hodí, navíc ve velkém laufu,“ řekl. A koho by tedy nechal doma? „Asi Tomáše Pekharta, přestože měl taky v Polsku fantastickou sezonu. Typově mi tam ale Kuchta sedí víc,“ dodal Kobylík.

V tomto bodu se naopak s Pivarníkem rozchází. „Kuchta, ale třeba i Kliment měli velmi povedenou sezonu, ale všichni čtyři nominovaní útočníci Schick, Pekhart, Vydra i Krmenčík jsou z mého pohledu výkonnostně před nimi,“ konstatoval bývalý trenér Plzně, Bohemians či Olomouce.