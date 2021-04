To je něco, co nenechalo klidnou ani fotbalovou Anglii.

„Gratuluji, bratře!“ vysekl poklonu svému parťákovi z West Hamu Declan Rice. Právě tuhle dvojici jen o den dříve vychvaloval jejich kouč David Moyes.

Obdivný tweet ale připojil třeba i gólman West Hamu Lukasz Fabianski.

Anglii udivuje nejen hattrick, ale celkově Součkovy statistiky ze zápasu, který Češi vyhráli 6:2. „Už jste někdy viděli hráče s těmito statistikami? Absolutní zvíře,“ píše twitterový účet fanoušků West Hamu a připojuje statistiky, podle nichž Souček například vyhrál sedm vzdušných soubojů a na tři góly potřeboval… Ano, správně, právě tři střely na bránu.

Ever seen a player get better stats than this in a game of football? Absolute animal. https://t.co/rgAh6LPWCR