Pokud se má sezóna dohrát do konce června, musí se začít 13. května. To byl jednoduchý výpočet, který se ozval z Ligové fotbalové asociace v minulém týdnu. Smělé plány LFA ale víceméně smetla ze stolu vláda.

Předně, vše je odvislé od vývoje pandemie koronaviru, data se ještě mohou měnit, nicméně v tuto chvíli platí, že od pondělí 20. dubna se profesionální sportovci mohou vrátit ke společnému tréninku. Pochopitelně za zpřísněných podmínek a bez účasti veřejnosti.

To by dávalo dostatečný prostor k přípravě před opětovným zahájením ligové fotbalové soutěže do konce první poloviny května, jak si přála LFA. Jenže to nevyjde. "Pokud vše půjde dobře, je reálné, aby se od 8. června hrály zápasy za účasti určitého počtu osob," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Háček je právě i v počtu osob. Ten je momentálně stanoven na padesát, což je číslo, které je pro uspořádání fotbalového utkání nedostačující, i když se bude hrát bez účasti diváků.

Situace se tak fotbalu komplikuje. Ve Fortuna lize chybí dohrát šest kol základní části plus nadstavbu. Aby se soutěž dohrála, což si přeje Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), musela by zasahovat až do července. A s tím UEFA žádný problém nemá.