Fotbalistu Kroměříže Tomáše Jelečka v sobotu dopoledne čeká pikantní střetnutí, souboj s kamarády a známými. I když na Hané nepůjde o body, vicemistr Evropy do 19 let z roku 2011 protivníka šetřit rozhodně nemíní.

„Na zápas se těším. Samozřejmě se dá očekávat, že hosté budou více na míči, ale my se budeme snažit jim kombinace znepříjemnit. Budeme hrát důrazně, ale čistě. Ať se nikdo nezraní a kluci mohou ve zdraví odjet do Umagu,“ říká krajní obránce Hanácké Slavie.

Do prvního mužstva se dostal až jako masér

Odchovanec Zbýšova strávil v Uherském Hradišti podstatnou část kariéry. Ve vyhlášené akademii prošel mládeží, zahrál si i za juniorku. Do prvního mužstva se ale nikdy neprobojoval, a tak zkusil štěstí ve Zlíně.

Do Slovácka se vrátil v létě 2020, kdy se možná trochu překvapivě stal novým masérem týmu. Kvůli rodinným povinnostem musel ale angažmá v ligovém klubu brzy ukončit.

„Manželka působí ve Fastavu Zlín jako fyzioterapeutka. Tehdy měl syn rok a půl, takže oba jsme u ligového týmu pracovat nemohli. Bylo to časově dost náročné, ale za tu zkušenost jsem moc rád,“ říká.

Vedoucí tým MSFL testuje bývalého hráče pražské Slavie. Co útočník Lhotecký?

O tom, že by se v budoucnu k práci maséra vrátil, nyní neuvažuje. „Jsem v Hanácké Slavii, kde máme výborné zázemí, podmínky, kabinu, trenéry. Navíc jsem dostal nabídku od asistenta Světlíka, že v květnu, jak mi skončí rodičovská, můžu nastoupit k němu do firmy,“ prozrazuje.

Ve Slovácku byl součástí úžasného mužstva, které v historické sezoně vybojovalo čtvrté místo a postup do předkola evropských pohárů.

Jeleček už se ale do nově vzniklé Konferenční ligy nepodíval, dvojzápas s bulharským Plovdivem sledoval jenom na dálku.

„Jsem moc rád, že to kluci dotáhli tak daleko. Viděl jsem, že v Bulharsku byla bouřlivá atmosféra. Bohužel k postupu chybělo více štěstíčka,“ posteskl si.

Bývalému klubu dál fandí

I když je nyní na rodičovské a stará se o malého synka, Slovácko i nadále sleduje, v kontaktu zůstává s několika hráči i členy realizačního týmu.

„Kluky sleduji, každý zápas jim fandím,“ tvrdí. „Občas si se Sáďou (Sadílek), Havlasem (Havlík), Milanem (Petržela) a maséry Andym (Skřivan) a Edým (Marx) napíšeme, popřejeme, pogratulujeme,“ líčí.

I díky tomu má dobré informace o dění v mužstvu nebo celém klubu. Že by ale Slovácko mohlo i kvůli případným transferům vyklidit pozice v popředí FORTUNA:LIGY, si nemyslí.

„V každém klubu jsou v přestupovém období odchody a příchody. Slovácku přeji ať má i nadále kvalitní tým a naváže na výborný podzim,“ prohlásil.

Bek Olšanský se loučí ve Slovácku, jde do Vyškova: Prý se mám na co těšit

Také Hanáci mají na jaře o co hrát. Fotbalisté Kroměříže po podzimu vládnou MSFL, ve druhé půlce sezony se budou rvát o postup do druhé ligy. „Bude to náročné, protože třetí liga je i díky ligovým béčkům dost vyrovnaná. My půjdeme zápas od zápasu. Věřím, že zase budeme hrát dobrý fotbal a sbírat body. Teď je ale před námi Slovácko, dál se nedíváme,“ uvedl.

Jeleček si druhou nejvyšší soutěž zahrál už ve Zlíně. Tehdy mu bylo dvaadvacet let, v silné konkurenci se neprosadil. Nyní je mnohem zkušenější, vyzrálejší, nemá se čeho bát.

„Tenkrát jsem na to neměl, ale ve třiceti už mám něco za sebou a s partou, jakou máme v Kroměříži, bych to zvládl,“ je přesvědčený. „Navíc bez podpory rodiny, která nám moc pomáhá a za to ji patří velké díky, bych nemohl hrát ani třetí ligu,“ přidává.

Na budoucnost ale nemyslí, stejně jako zbytek týmu žije přítomností. Hanáci jsou teprve na startu zimní přípravy. Nabírají kondici, objem, sílu.

„Podle našich tréninkových dávek to vypadá, že trenér Červenka chce jít rovnou do první ligy,“ dodává se smíchem Jeleček.