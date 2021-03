"Pokopali nás," poznamenal kapitán Jan Bořil. Říkal to s úsměvem, jelikož po postupu na rány a šrámy zapomněl.

Skotský velkoklub, jenž si nedávno s velkým předstihem zajistil titul, zkusil vyrukovat na hosty s agresivní taktikou. Svěřenci legendárního Stevena Gerrarda šli po slávistech občas jako smyslů zbavení.

Děsivý a hodně propíraný moment se odehrál krátce po hodině hry. Kemar Roofe utíkal do vápna, proti němu vyběhl gólman Ondřej Kolář… Bum!

Červená karta, ale…

Slova jen stěží popíšou, co ošklivého to domácí náhradník provedl. Angličan s jamajskými kořeny totiž zvedl nohu a kopl brankáře do hlavy. Surově. "Hrůzostrašné," poznamenal slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Další reakce? "Neomluvitelné," zmínil v komentáři pro britskou stanici BBC Charlie Adam, někdejší hráč Rangers.

Ano, i ve Skotsku ihned věděli, že je zle. Kolář se svíjel bolestí. Všude tekla krev. Rozhodčí vytáhl červenou kartu.

"Roofe ho chtěl zabít," zní titulek jednoho z četných záznamů na YouTube.

Zdroj: Youtube

Nicméně spílat v tu chvíli mohli slávisté i Orelu Grinfeldovi. Právě izraelský arbitr, jenž v únoru řídil i mač Ligy mistrů mezi Laziem a Bayernem, utkání prostě nezvládl. Od začátku pouštěl surové a zbytečné zákroky, když už pískl, málokdy vytáhl kartu.

Odnesl to Kolář. "To je zákrok na kriminál," zaznělo ve studiu České televize.

Víc faulovala Slavia

Český reprezentant, který je v nominaci na blížící se kvalifikaci, byl odnesen na nosítkách se zafačovanou hlavou. Překvapivě hned nejel do nemocnice, ač televizní záběr později odhalil, že na lavičce vypadá hodně otřeseně.

Po závěrečném hvizdu si plácl s parťáky. Snad to skončí jen několika stehy…

Ale zpět k dusnu na trávníku. Počet faulů? Budete se divit, statistiky viní z větší agresivity hostující tým (18:21). Celkem nakonec padlo osm žlutých karet a dvě červené karty (Rangers dohrávali v devíti lidech).

Tak či tak, postoupila Slavia. Zaslouženě, na čemž se shodli i média a experti na ostrovech. Pražané opět zaujali svým výkonem. "Klobouk dolů," uvedl Michael Stewart, někdejší skotský reprezentant.