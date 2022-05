Z jeho slov o hrdosti (reprezentace má nové heslo "Hrdí lvi") lze vypozorovat, že nehodlá končit. Nechal se také slyšet, že se těší na nové dresy. Poprvé by měly být k vidění během červnových zápasů Ligy národů.

Fotbal odhalil lva, nové logo, heslo. Dají se brát vizuální změny i jako restart reprezentace?

Já si nemyslím, že by v tomto směru mělo začít něco nového. Hráči odvedli hodně práce, realizační tým také. Výsledky tam jsou. Potom se nepovedla baráž. To nás štve a štvát nás to bude.

Šilhavý má důvěru. Fousek bude jednat s koučem reprezentace o nové smlouvě

Když se zastavíme u neúspěchu ve Švédsku, kde byl největší problém?

Svou roli sehrálo to, že jsme nebyli nasazení, že jsme museli hrát venku. Už před srazem bylo jasné, že budeme silnější, když budou k dispozici všichni hráči. A nebyli. Kdyby ano, vypadalo by to jinak. Ale určitě nechci plakat, i tak jsme sahali po postupu.

Smlouva vám vyprší v červenci…

Není tajemství, že jednáme o prodloužení. Výkonný výbor tím pověřil předsedu Petra Fouska.

Co za detaily řešíte?

Podmínky. Co se týče délky, bavili jsme se o jednom kvalifikačním cyklu na mistrovství Evropy.

A v tom se shodnete?

Myslím, že ano, stvrdil to i výkonný výbor.

Může dojít k nějakým změnám v realizačním týmu?

Možná se to bude řešit, ale z našeho pohledu nejsou změny třeba. Jedině kdyby chtěl někdo skončit, ale… Nevím. Zatím jsme čekali, jak to dopadne.

Byly tady nějaké spekulace, řešilo se, zda máte pokračovat. Jste rád, že jste dostal důvěru?

Každý si tenhle post považuje. Já také, jsem pyšný, že jsem trenérem reprezentace. Nechci z toho utíkat. Pokud se nic nestane, budu rád, že dál zůstanu u nároďáku.

Hlas fotbalové komunity: Šilhavý má zůstat trenérem reprezentace

Je úleva, že se ta nová smlouva začíná řešit?

Bavili jsme se s předsedou, ale čekalo se na zasedání výkonného výboru. I když je pravda, že to trvalo zbytečně dlouho, pro všechny, nás nevyjímaje.

Pokud opravdu zůstanete na lavičce, jaké jsou další plány národního týmu?

Za měsíc je sraz. Termín není ideální, pro hráče, pro kluby. Po skončení sezony by si někdo chtěl odpočinout, má bolístky. Musíme to dát dohromady a podle toho udělat nominaci.

Česká liga skončí čtrnáct dní před srazem. Co s tím?

S hráči to budeme řešit jednotlivě. Někdo si potřebuje týden odpočinout, někdo to řeší jinak, bude trénovat. Ale je jasné, že ta příprava jednoduchá nebude.