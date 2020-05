O šest dní později však dostal ke svému životnímu jubileu dodatečný ´dárek´- vyhazov. Po dvou sezonách, kdy stál jihočeský rodák u kormidla třetiligové karlovarské Slavie, tak překvapivě ukončil své angažmá u sešívaných.

Společně s ním skončili asistent David Vácha. „Byli jsme hozeni do pytle koronaviru, že se musí šetřit, přitom o finance vůbec nešlo, byla to jen záminka nás vyhodit,“ vracel se smutně k nechtěnému daru od karlovarského klubu Žák.

A právě se svým asistentem mohli být zklamáni dvojnásob, jelikož měli oba odstartovat dění po covidové pauze. „Jeli jsme normálně na trénink, dva měsíce se nic nedělo, tak jsme se těšili, že budeme pokračovat v rozdělané práci,“ poukázal Žák na své plány po uvolnění covidových opatření.

Jenže realita byla zcela jiná. Na pořad přišla výpověď. „Pro mě to bylo překvapení a zároveň velké zklamání,“ kroutil nevěřícně hlavou nad odvoláním a pokračoval: „V soutěži jsme si nevedli špatně, navíc jsme hned první jarní kolo vyhráli v Příbrami, proto to nechápu.“

Slavia před předčasným ukončením soutěže byla ve Fortuna ČFL na dvanácté příčce, a směle tak vyhlížela vyrovnaný střed tabulky.

„Vůbec jsem nevěděl, že přijde odvolání, žádný náznak. Samozřejmě i to k fotbalu patří, ale jednání činovníků Slavie mě hodně zklamalo, takto se to prostě nedělá, beru to jako podpásovku,“ zklamaně popisoval své pocity po vyhazovu exkarlovarský trenér.

Ten navíc během pandemie odmítl hned dvě velmi zajímavé trenérské nabídky na nové angažmá. „Bohužel stalo se, čas nevrátím, ale v současné době ani nemám chuť trénovat, potom co se stalo a hlavně jak to vše proběhlo,“ připomněl Žák hořké pocity, které v něm po jednání činovníků klubu z lázeňského města i nadále zůstávají.

„Aspoň mohu jezdit se synem na tréninky a mohu se více věnovat rodině,“ hledal s úsměvem alespoň nějaká pozitiva Žák.

I přes výpověď však bude v dobrém vzpomínat na hráče, se kterými strávil nespočet měsíců, týdnů či dnů. „Měli jsme s kluky dobré vztahya právě hráčům přeji, aby se jim dařilo nejen po fotbalové stránce, ale také té rodinné. Dále patří velké poděkování i kolegům Davidu Váchovi a Dáňovi Drahokoupilovi,“ dodal závěrem Robert Žák, který si na nějakou dobu chce od fotbalu odpočinout.