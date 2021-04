Osmifinálová odveta Evropské ligy, která se odehrála v březnu na stadionu Ibrox v Glasgow a v níž se proti sobě postavili Rangers a Slavia Praha, rozdmýchala obrovské vášně.

Další vášně přidala svým rozhodnutím i komise, která potrestala Kúdelu za to, že v závěru vypjatého utkání přišel za Glenem Kamarou a se zakrytou pusou mu řekl několik slov. Verdikt zněl jasně. Rasismus = deset utkání stop.

„To je obyčejný rasismus na bělocha. Za zabití Koláře čtyři zápasy a za údajný rasismus deset?“ nevěřícně kroutí hlavou nad rozhodnutím komise Milan Mittperpach, bývalý fotbalista.

A právě desetizápasový distanc, který se vztahuje i na reprezentační duely, zvedl další vlnu vášní napříč fotbalovým prostředím. „Že dostane Kudy deset zápasů za něco, co mu ani nemůžou dokázat, je samo o sobě neskutečné, ale i kdyby to řekl, tak trest o tolik vyšší než za likvidační zákrok na Koláře, který byl zcela úmyslný, jen svědčí o špinavosti a mafiánství celé UEFA,“ naráží útočník perninského Sokola a věrný fanoušek SKS na likvidační zákrok Kemara Roofea, který surově kopl brankáře Ondřeje Koláře do hlavy, za což vyinkasoval pouze čtyřzápasový trest.

„Když to shrnu, za napadení v tunelu a ukopnutí hlavy směšný trest tři, čtyři zápasy a za slovní urážku deset zápasů. I kdybych nebyl slávista, je tohle objektivně k zblití,“ přidává Janda.

Pro Ondřeje Koláře skončil zápas proti Glasgow Rangers frakturou lebky.Zdroj: Profimedia

„Kúdelovi nic nedokázali a pak mu dají deset zápasů, to si přeci totálně protiřečí,“ přidává svůj pohled na rozhodnutí komise kapitán mariánskolázeňské Viktorie Michal Drahorád.

Dalším hříšníkem, který byl potrestán, byl sám Glen Kamara, který po utkání napadl Kúdelu v útrobách stadionu, za což dostal stopku na tři utkání.

„Nestandardně posouzené. Myslím si, že Roofe měl dostat jeden zápas distanc a ostatní po třech. Dle mého se právě tímto případem nejen u nás právě rasismus podněcuje,“ upozorňuje šéf útvinského Sokola Vít Červenka.

„Nejlepší by bylo, kdyby náš nároďák, třeba béčko, narychlo mohl sehrát deset zápasů, například s Lucemburskem atd. Mohli by tam hrát hráči z naší první či druhé ligy, tím by se jim řádně vysmáli,“ prozradil závěrem Mitterpach, jak by se mohl desetizápasový distanc obejít.