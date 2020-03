„To, co ten hráč dovede, bych nechal otevřené, ať se na to přijdou diváci podívat sami, myslím, že je toho dost.“ Tohle lákadlo z úst sportovně-technického ředitele FK Baník Sokolov Davida Pally, adresované fanouškům fotbalového Baníku Sokolov, zůstane zatím bez odezvy. Na umění zimní posily Yu Kanghyuna si budou muset příznivci ještě nějaký ten čas počkat.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

23letý útočník přišel na západ Čech z prvoligového Liberce na hostování do konce sezony. A právě „exotika“ Yua by měla horníkům pomoct na hřišti i uspokojit fotbalové srdce fanoušků. „Je to atypický fotbalista. My u nás hrajeme všichni stejně, situace řešíme podobně, protože je tak máme naučené, nakoukané. On to dělá trošku jinak, z mého pohledu je to ale koukatelné,“ pokračuje Palla.