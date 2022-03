FOTO: Fotbalistky Slavie zažily propadák. Dostaly třináct gólů od Raptors FC

Vysoká prohra však karlovarskou družinu neskolila, ale naopak pořádně nabudila. „Holky celý týden poctivě dřely,“ pochvaloval si Štycha. A právě tréninkový dril budou chtít fotbalistky Slavie přetavit v premiérové jarní body. V neděli, tedy 27. března, se totiž představí od 10.15 hodin na půdě posledního celku tabulky ČFK Brňany.

Na podzim slávistky slavily na svém stadionu vysokou výhru 7:1 a i tentokrát budou plnit roli favorita. „Pro nás není role favorita podstatná, bereme tento duel jako každý jiný,“ upozorňuje karlovarský trenér.

„Pro nás bude důležité, abychom k utkání přistoupili zodpovědně, to bude hodně důležité,“ míní Štycha. Brňany však budou usilovat o premiérový bodový zisk v soutěži, když jako jediný tým ještě na body nedosáhly.

„Očekávám tvrdý boj o body, které chceme dovézt do Varů,“ přeje si první jarní bodový zisk Štycha. „Abychom uspěli musí být na hřišti vidět týmový a bojovný výkon celého týmu,“ říká Štycha, co bude důležité, aby jeho tým na půdě soupeře uspěl. „Chceme uspět a uděláme pro to vše,“ slibuje závěrem.