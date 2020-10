S návratem na zelené pažity to však nevypadá vůbec dobře, jelikož MSFL a také divize ukončily předčasně fotbalový podzim. A právě fotbalový lockdown krouží i nad českými soutěžemi, podruhé v krátké době.

S přibývajícími dny se totiž návrat na stadiony rýsuje jako nemožný, a Deník se tak ve svém průzkumu, zeptal trenérů, zástupců Karlovarského kraje v ČFL či divizi, jaký mají na současnou situaci názor, když v posledních dnech kvůli uzavření venkovních hřišť se musí jejich svěřenci připravovat individuálně.

„Kluci už jsou v zápřahu od začátku června, takže v normální sezóně by se jim blížil konec, a vlastně ani nevíme, na jaký scénář je připravit, ale určitě musí přijít na řadu individuální tréninky,“ poukazoval trenér karlovarské Slavie Marián Geňo.

„Je to složitá, frustrující situace,“ přidává své stanovisko trenér mariánskolázeňské Viktorie Otakar Dolejš. Dále trenéři odpovídali na možnost, že by se podzimní část přece jen dohrála.

„Asi ano,“ rezignovaně podotkl trenér chebské Hvězdy Miroslav Šebesta k návratu na fotbalové trávníky. „Na jaře, když se situace uklidní,“ prozradil svůj názor a k tomu ještě přidal: „Jen si nedokážu představit dohrávky v týdnu, třeba středa. Kluci chodí do práce na směny, vzdálenost zápasů, a pro nás je to takřka nemožné, abychom se sešli všichni, jestli vůbec.“

Jasno má také trenér Ostrova Jiří Štěpán. „Celá soutěž se určitě neodehraje.“ Ten si také myslí, že do zápasového zatížení naskočí jeho svěřenci až v jarní části, ale nebude to nijak lehké.

„Nic jiného nezbude, a to říkám úplně otevřeně, budeme rádi, když na jaře ten zbytek podzimní části dohrajeme. Já tady nechci zabředávat do detailů, ale co se stane na jaře, když v březnu přijde třetí vlna? Prostě to takhle je, musíme být trpěliví, já pevně věřím, že se vše vrátí do normálu, budeme se moct scházet na hřišti a dělat to, co nás baví,“ vysvětloval svůj postoj Štěpán.

„Mělo by se odehrát vše doma i venku, aby se dala ukončit soutěž,“ přemítá nad současnou situací, která zasáhla fotbalové soutěže, trenér březovské Olympie Petr Peterka, ale sám ví, že to bude obtížné.

„Pokud by se měla podzimní část dohrávat v jarní části, tak ohledně času to bude veliký problém,“ narážel Peterka na případné anglické týdny, které by jarní část ČFL či divize doslova prošpikovaly.

Průzkum Deníku k pozastavení soutěží:

1. Podruhé už zasáhla fotbal nucená přestávka, která je tentokrát avizovaná na 14 dní, což se ale nesplní, navíc bylo přerušeno veškeré fotbalové dění, přijdou tedy na program opět individuální tréninky hráčů?

2. Jak tuto situaci vnímáte a jak je těžké udržet tým v kondici?

3. Stále je naděje, že by se mohla soutěž dohrát, jaký na to máte názor?

4. Další možností je, že by se podzim mohl odehrát v jarní části, jaký máte postoj k této variantě?

Marián Geňo, trenér, FC Slavia Karlovy Vary

1. Budou muset přijít, to je bez debat. Ovšem musíme v tom býti opatrní, brát v potaz, že kluci už jsou v zápřahu od začátku června, takže v normální sezóně by se jim blížil konec, a vlastně ani nevíme, na jaký scénář je připravit.

2. Situaci bereme, jak je, nic jiného nám ani nezbývá. Za mě je to ale prapodivné, zavřít venkovní sport, vždyť tím lidé získávají obranyschopnost. Pokud to bude jen na čtrnáct dní, tak o kondici nepřijdou, mám v týmu pracovité kluky, kteří se formou individuálů dokážou udržet. Pokud bude pauza delší, tak už to bude extrémně složité zejména po psychické stránce.

3. Já jsem jednoznačně pro, ať se hraje, já budu hrát klidně i na Vánoce a na silvestra (smích).

4. Jsou věci, které neovlivním, a jestli se bude hrát ještě na podzim, nebo na jaře, tak se podle toho zařídíme. Já doufám, že si ještě zahrajeme na podzim. Většina mužstev má k dispozici umělky, tak proč ještě něco neodehrát?

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Otakar Dolejš, trenér, FC Viktoria Mariánské Lázně

1. Hráči dostali individuální plány a trenéři musí věřit, že je budou plnit. Je to složitá, frustrující situace.

2. Vnímám to tak, že v květinářství nebo hobbymarketu je větší nebezpečí nákazy než venku při fotbale, ale respektujeme opatření vlády.

3. Myslím, že teď na podzim, už se hrát nebude, a nikdo neví, co se bude dít na jaře. V případě, že nepřijdou další a další vlny koronaviru, nebude v nižších soutěžích možné je dohrát, protože to by znamenalo hrát středy, neděle, a hráči amatéři chodí většinou do práce.

4. Jak už jsem napsal, na jaře se to těžko dohraje, jedině že by všichni hráči byli nezaměstnaní.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Miroslav Šebesta, trenér, FK Hvězda Cheb

1. Samozřejmě, jinak to nejde. Záleží na každém hráči, co pro to udělá.

2. Vnímám to špatně a opravdu mě to… Spoléhám na hráče, že jim to není jedno a budou vůči sobě zodpovědní.

3. Asi ano. Na jaře, když se situace uklidní. Jen si nedokážu představit dohrávky v týdnu, třeba středa. Kluci chodí do práce na směny, vzdálenost zápasů, a pro nás je to takřka nemožné, abychom se sešli všichni, jestli vůbec.

4. To jsem odpověděl v předešlé otázce, soboty, neděle, prodloužené termíny soutěže ano, ale v týdnu je to pro nás vražedné, nejsme profesionálové!

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Petr Peterka, trenér, FK Olympie Březová

1. Na určité činnosti jsme se domluvili a dál už je to jenom na hráčích, zda to splní.

Pokud se s hráči nevidíte, je to dost těžké, jelikož v současné době je brzy tma, každý má pracovní povinnosti, osobní problémy a k tomu se přinutit jít si sám něco dělat je někdy velký problém.

2. Bohužel trénink je trénink,

bude to dost velký problém, něco se sice odehraje, ale nikdo neví, jaká bude situace zase za nějaký čas.

3. Mělo by se odehrát vše doma i venku, aby se dala ukončit soutěž.

4. Pokud by se měla podzimní část dohrávat v jarní části, tak ohledně času to bude veliký problém.

Jiří Štěpán, trenér, FK Ostrov

1. Ano, je to tak, stejně jako na jaře přijdou na řadu individuální plány pro hráče.

2. Situace je taková, jaká je. Bohužel ji neovlivníme. To, co děje, zasáhne veškeré kluby v celé republice, nezbývá nic jiného než to přijmout, plnit nařízení vlády, být zodpovědní a vydržet do té doby, než nám opět umožní dělat to, co máme tak rádi, a to naplno se věnovat fotbalu. A jak udržet hráče v kondici? To asi nebude tak těžké, kondice se dá dohnat, ale mnohem těžší bude motivovat všechny hráče k tomu, aby znovu podstoupili ten náročný program po uvolnění opatření a znovu se dokázali kvalitně připravit na další část sezóny.

3. Celá soutěž se určitě neodehraje.

4. Nic jiného nezbude, a to říkám úplně otevřeně, budeme rádi, když na jaře ten zbytek podzimní části dohrajeme. Já tady nechci zabředávat do detailů, ale co se stane na jaře, když v březnu přijde třetí vlna? Prostě to takhle je, musíme být trpěliví, já pevně věřím, že se vše vrátí do normálu, budeme se moct scházet na hřišti a dělat to, co nás baví.