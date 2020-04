Kvůli vyhlášení nouzového stavu byly totiž do odvolání přerušeny, a fotbalisté se tak musí připravovat v domácích podmínkách, aby v případě odehrání soutěže byli připraveni. Málokdo ale věří tomu, že by se mohli v jarní části proběhnout po zelených pažitech v rámci mistrovských utkání.

„Situace není úplně nejlepší,“ říká k současné situaci ohledně fotbalu novic v dresu toužimského SK Martin Havlíček. „Myslím si, že nejpravděpodobnější scénář je, že si jarní část soutěže už nezahrajeme,“ přemítal.

„Velmi mě to mrzí, protože po přestupu do Toužimi a pár odehraných utkáních jsem si byl jistý, že kartami v krajském přeboru rozhodně zamícháme,“ narážel Havlíček na předposlední příčku, kterou Toužim po podzimní části držela.

„Samozřejmě bez možnosti kolektivního trénování nám každému zbývá jen dělat něco pro sebe, abychom nevypadli z kondice,“ připomněl individuální přípravu, která probíhá bez spoluhráčů.

„Využívám přírody, kde nechodí lidi, a několikrát v týdnu si jdu zaběhat. Podporuji to ještě posilováním doma,“ prozradil náplň svých tréninků Havlíček.

„Je na každém z nás, jak se k situaci postaví, ale věřím, že lidi, kteří dodrží individuální přípravu, budou rozdíloví, až opět začne soutěž,“ vypočítal toužimský hráč.

„Jestli se bude hrát, nebo nebude, je pro mě velká záhada. Byl bych rád, kdybychom měli podmínky, aby se začátkem června mohlo hrát, ale osobně si myslím, že jarní část skončila a naskočíme prakticky ze zimní do letní přípravy,“ poukazoval Havlíček. Zklamání z přerušení fotbalových soutěží zavládlo i v sedleckém KSNP, tedy u účastníka okresního přeboru Karlovarska.

„Je to škoda, měli jsme dobrou přípravu pod trenérem Štychou, vyšla nám i přípravná utkání,“ vracel se k úspěšnému zimnímu drilu sedlecký Jaroslav Hofman. „Nedá se nic dělat, zdraví je přednější,“ rázem dodal.

Ale ani on během nucené přestávky nelení, spíše naopak. „Každý se musí připravovat individuálně, trenér nás poprosil, ať se udržujeme v kondici podle možností, takže já chodím běhat a hraji s dětmi na zahradě fotbálek,“ přiblížil přípravu ve svém podání Hofman. „Samozřejmě rádi bychom si zahráli, ale už tomu moc nevěřím, že bychom mohli jarní část dohrát,“ zklamaně podotkl. „Takovou situaci snad nikdo nečekal a pro každého fotbalového nadšence to musí být velmi frustrující. Je to sice teprv pár týdnů, co došlo k této situaci, ale vzhledem k tomu, jak se to vyvíjí, tak nevěřím, že se na jaře ještě nějakého fotbalu dočkáme,“ dodal Hofman. Žádné plány od trenérů, ale individuální příprava, tak to je náplň během nouzového stavu v Horním Slavkově, tedy týmu, který uzavírá na poslední, čtrnácté příčce krajský přebor. „Individuální tréninky nemáme, je to na každém, jak k tomu přistoupí. Já jdu alespoň běhat jednou dvakrát v týdnu, ale není to ono, chybí mi kluci z fotbalu,“ upozornil kapitán hornoslavkovského Spartaku Jiří Prager.

„Momentální situace není asi pro nikoho z nás příjemná. Bohužel v některých chvílích musí jít i fotbal stranou,“ dobře ví Prager a hned připojil: „Moc ale tomu nevěřím, že by se jarní část mohla dohrát.“

Nouzový stav zastavil i divizní soutěže, když v áčkové skupině tak dostala stopku chebská Hvězda. „Dostali jsme od trenérů individuální plán, který se snažím dodržovat. Cílem je udržovat se v kondici, abychom byli schopni hned pokračovat, pokud by se soutěž opět rozjela,“ vysvětlil chebský obránce Luboš Kompit. Nejen pro něj je to zcela nová situace. „Pro mě osobně je to něco nového a nikdy jsem nic podobného nezažil. Nic příjemného to není. Člověk je zvyklý na nějakou zátěž, ať už jsou to tréninky nebo zápasy, a najednou nic,“ smutně poznamenal Kompit.

Ani chebský hráč to nevidí s případným dohráním soutěží nikterak dobře. „Myslím si, že už se jarní část nerozjede, a pokud ano, bylo by to pro všechny týmy hodně náročné,“ míní Kompit.

„Muselo by se hrát i v týdnu a to by mohl být problém pro hráče, kteří dojíždí do školy nebo do práce,“ připomněl další dopady nouzového stavu na fotbalové soutěže. „Doufám, že se situace co nejdříve uklidní a budeme se moct vrátit do zajetých kolejí,“ přeje si závěrem Luboš Kompit.