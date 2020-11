Namátkou exsokolovští Vojtěch Machek či David Štípek, exkarlovarští Jan Staněk a Ladislav Mestl. Opomenout nemůžeme ani obávaného kanonýra Zbyňka Jozu či Tomáše Klapucha, který v pátek 13. listopadu oslaví své jedenadvacáté narozeniny. A právě s mladým záložníkem jsme si o jeho angažmá povídali.

Veřejnost vnímá hráče, kteří zamíří do zahraničí, především do Německa, že jdou jen za penězi, jak to vnímáte vy?

Samozřejmě je to individuální, někdo tam jde za penězi, někdo tam jde za prostředím a zázemím. Já se hlásím k té druhé možnosti. Za prvé kvůli jazyku, také kvůli jinému přístupu a hlavně zkušenosti s jinou mentalitou a jinou kvalitou fotbalu.

Samozřejmě je vše dáno tím, do jaké soutěže hráč ´přestupuje´, souhlasíte?

Ano, samozřejmě souhlasím. Pravda je ale také to, že některé kluby z nízkých soutěží nabízí vysoké finanční ohodnocení, a pak třeba týmy z vyšších soutěží nabízí menší. Je to individuálně na daném klubu.

Můžete tedy přiblížit váš klub a soutěž, ve které hrajete?

Hraji za klub SV Poppenreuth, což je německá Be-zirksliga. Myslím, že mnoho Čechů ho bude znát (smích).

Nabízí vám tedy klub lepší podmínky, nežli tomu bylo českých klubech?

Musím říct, že ano, ačkoli jsem si v Čechách na nic nestěžoval, ne tak často (úsměv), tak jsem v Německu zjistil, co je ještě možné a jaké podmínky lze vytvořit.

Jak se promítla do chodu vašeho klubu koronavirová pandemie, obzvlášť když byly na určitou dobu uzavřeny hranice?

Když přišel první lockdown, tak samozřejmě byla zrušená soutěž i v Německu, takže se čekalo až teď na léto, kdy se opět začalo trénovat.

Stejně jako v Česku byla soutěž poprvé pozastavena, jak to vypadá při druhé vlně?

Při druhé vlně to vypadá tak, že mnoho zápasů je odložených, v současné době je přerušená soutěž na měsíc, tak uvidíme, jak to dopadne napodruhé.

Opět se rýsuje možnost, že na pořad dne přijde uzavření hranic. Jste na tuto možnost připraven?

Na tuto situaci nějak připraven nejsem, ale jakožto německý student se dá vždy přes hranice nějak dostat. Podstatně horší to mají pendleři.

Nezvažujete právě kvůli pandemii koronaviru návrat zpět na české trávníky?

Zatím určitě ne. V Německu jsem spokojen, a také kvůli studiu neplánuji zatím návrat.

Jaké máte vyhlídky do budoucna?

Plány do budoucna, pokračovat ve studiu, do toho se vzdělávat v oblastech, které mě baví, a nadále sportovat.