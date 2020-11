V dalším dílu seriálu Deníku Hráči za hranicemi se podíváme do německého Bischofswerdear FV 08, kde v současné době působí brankář Lukáš Kýček.

Gólman Lukáš Kýček v letošní sezoně hájí barvy účastníka regionální ligy, německého Bischofswerdear FV 08. | Foto: Bischofswerdear FV 08, archiv Lukáše Kýčka

Brankářské geny podědil dvaadvacetiletý mladík po svém otci, a převzal tak gólmanské otěže do svých rukou. V rodinné tradici pokračuje za hranicemi, když již v sedmnácti letech zamířil ze sokolovského Baníku do FC Carl Zeiss Jena U19. O rok později pak přestoupil do FC Energie Cottbus U19, kde si vyzkoušel mládežnickou Bundesligu.