Po přesunu do Weidenu si vystřihl své první zahraniční angažmá a za hranicemi působí již třetí sezonu. Po přestupu z Hofu působí v současné době v Bischofswerdaeru, který hraje čtvrtou nejvyšší německou ligu. Nejen o tom jsme si povídali v seriálu Deníku Hráči za hranicemi s Patrikem Kavalírem, kterého zdobí vytříbená technika, rychlost a hlavně vyčnívá ve hře jeden na jednoho.

Zdroj: Archiv Patrika Kavalíra

Veřejnost vnímá hráče, kteří zamíří do zahraničí, především do Německa, že jdou jen za penězi, jak to vnímáte vy?

Ve většině případů to tak je, finanční odměna v Německu je na lepší úrovni než u nás.

Samozřejmě je vše dáno tím, do jaké soutěže hráč ´přestupuje´, souhlasíte?

Ano, ve většině případů to tak je. Vše ale záleží na tom, do jakého regionu přestupuje. Řekl bych, že Bavorsko je na tom po finanční stránce lépe než Sasko.

Klubům se navíc nelíbí, že prakticky přijdou o peníze za přestup či výchovné…

Z tohoto hlediska je hráč v lepší pozici. Do zahraničí může odejít zadarmo a myslím si, že když se vrátí zpět do ČR po roce a půl, tak je z něj volný hráč, na druhou stranu je vše na domluvě mezi kluby.

Zdroj: Archiv Patrika Kavalíra

Nabízí se i otázka, většina hráčů odchází z důvodu pravidelné finanční injekce a také kvůli tomu, že jim nikdo nenadává, a k tomu ještě zadarmo…

Zase záleží, do jakého týmu se hráč dostane. Osobně bych doporučoval, aby se na ten klub poptali a zjistili si nějaké informace. Většina kluků si finanční odměnu domlouvá jen „na dobré slovo“. Já to měl stejně a už bych to neudělal. Přišel jsem o část peněz, které jsem z nejmenovaného klubu dodnes nedostal.

Můžete tedy přiblížit váš klub a soutěž, ve které hrajete?

Momentálně hraji v německém týmu Bischofswerdaer football club 08 e.V, který se nachází čtyřicet kilometrů od saského města Drážďany. Hrajeme soutěž Regionalliga Nordost, tudíž čtvrtou nejvyšší soutěž v Německu. Aktuální sezóna je neuvěřitelně těžká a vyrovnaná. Působí zde týmy, které ještě minulý rok hrály třetí ligu, například Chemnitzer FC, FC Carl Zeiss Jena, nebo dokonce FC Energie Cottbus.

Nabízí vám tedy klub lepší podmínky, nežli tomu bylo v českých klubech?

Podmínky jsou zde o dost lepší než v Česku. Dostal jsem od klubu byt, který mám pro sebe, a samozřejmě stálý plat. Na závěr je zde velké sportovní centrum, které zahrnuje posilovnu, kryté tenisové kurty, squash a saunu. Podotýkám, že jako hráči máme vše zdarma. Díky těmto věcem se mohu stále zdokonalovat a zlepšovat.

Jak se promítla do chodu vašeho klubu koronavirová pandemie, obzvlášť když byly na určitou dobu uzavřeny hranice?

Před půl rokem jsem hrál v týmu Spvgg Bayern Hof a tam nám šly platy o padesát procent dolů, ale momentálně působím v jiném klubu a situaci nijak nepociťuji, jelikož je zde vše otevřené a fotbal pokračuje.

Stejně jako v Česku byla soutěž poprvé pozastavena, jak to vypadá u vás při druhé vlně?

Bohužel i naše soutěž byla kvůli pandemii koronaviru na měsíc pozastavena, tak snad to dobře dopadne a na trávník se vrátíme co nejdříve, i když v to moc nikdo nevěří.

Jak je náročný, tedy v případě dojíždění, test na covid-19?

Jelikož zde bydlím, tak testy podstupovat nemusím. Pokud chci dojet domů do Česka, tak též nemusím nic řešit, jelikož mám potvrzenou pendlerskou kartu od klubu, a tudíž mohu přejíždět hranice bez problému.

Zdroj: Archiv Patrika Kavalíra

Opět se rýsuje možnost, že na pořad dne přijde uzavření hranic, jste na tuto možnost připraven?

Snažím se na takové věci nemyslet a být stále pozitivně naladěný, jinak by se to odrazilo na mé výkonnosti. Ale jsem připravený a mám vymyšlený i záložní plán.

Nezvažujete právě kvůli pandemii koronaviru návrat zpět na české trávníky?

Abych pravdu řekl, tak přes léto, když jsem byl bez angažmá, tak nějaké kontakty proběhly s českými týmy, ale priorita pro mě bylo Německo. Touto cestou bych chtěl jít i do budoucna.

Jaké tedy máte vyhlídky do budoucna?

Plány jsou jasné. Chci podávat konstantní výkony a udělat dobrou sezónu, abych se mohl posunout zase o krok výše. Momentálně nějaké jednání probíhá zde v Německu nebo také v Rakousku, tak uvidíme, jak vše dopadne.