Po změně stran přece jen Ostrov dokázal prolomit obranný val Lokomotivy, a to hned čtyřikrát. „Měli jsme dobrý nástup do druhého poločasu. Dvě vstřelené branky nám pomohly se uklidnit a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. Musím pochválit i domácí, kteří předvedli slušný výkon,“ chválil i taktický výkon soupeře, který dělal Ostrovu nemalé problémy, kouč Ostrova.

Svého soupeře řádně potrápila také předposlední Lomnice, která se představila na drahovické umělce, kde se jí postavila rezerva karlovarské Slavie, která po prvním poločase vedla nad týmem ze Sokolovska rozdílem dvou branek.

„Po vítězném prvním poločase jsme ve druhém začali špatně, kazili jsme velké množství jednoduchých přihrávek a výsledkem bylo po pravdě zasloužené vyrovnání Lomnice,“ narážel na dvě inkasované branky v rozmezí dvou minut karlovarský trenér Martin Bulíček.

„Od té doby se obě mužstva snažila vstřelit rozhodující branku a naštěstí se to povedlo nám, kdy na sebe vzal zodpovědnost Seba Horník a hezkou individuální akcí s nekompromisním zakončením nám vystřelil tři body,“ chválil si gólový apetit karlovarského mladíčka. „Pro nás to byly hodně cenné tři body proti kvalitnímu soupeři, Lomnice určitě nepatří na chvost tabulky s tak malým bodovým ziskem,“ upozorňoval Bulíček.

Sypat popel na hlavu si mohli hráči Hroznětína, kteří hostili na svém stadionu celek Dvorů. O osudu duelu rozhodly standardní situace, které dokázali svěřenci dvorského kouče Ladislava Vízka přetavit v důležité branky. Když k tomu ještě připočteme individuální chyby hroznětínských hráčů, byla pro ně porážka 2:6 ještě přijatelná.

„Zaslouženě jsme prohráli s fotbalovějším mužstvem,“ nehledal výmluvy po porážce kouč Hroznětína Martin Karbula. „Naše hra v poli nebyla špatná, ale zápas se rozhoduje v poslední třetině hřiště a tam byl soupeř daleko lepší než my,“ uznával trenér Hroznětína.

To spokojenost panovala v táboře Dvorů. A aby ne. Byla to jejich osmá výhra v soutěži. „Většinou máme výborný začátky, ale tentokrát jsme prospali úvodní desetiminutovku. Dokázali jsme včas reagovat a na to, že hřiště nebylo v optimálním stavu, tak jsme hráli docela kombinačně. Jelikož je Hroznětín dobrý tým a jde nahoru, tak pro nás jsou tři body skvělé,“ řekl po zápase s úsměvem kapitán Dvorů Filip Němec.

Z tříbodové nadílky se radovala o víkendu také Toužim, ta si vyšlápla na Vintířov, který porazila 4:1 a v tabulce ho bodově dotáhla. Vítězství si mohlo vychutnat také Královské Poříčí, které udolalo Nejdek 3:2. Cenné vítězství přistálo na kontě Citic, které se představily v derby na půdě chodovského Spartaku, kde si vytvořily dvoubrankový náskok, na který domácí odpověděli pouze jednou brankou, a Citice tak urvaly důležitou výhru 2:1.

Tři body zapsalo také Nové Sedlo, to dokázalo porazit Novou Roli 4:0. „Zasloužená výhra,“ pochvaloval si výhru trenér Nového Sedla Stanislav Suchý. „První poločas nebyl z naší strany dobrý, a tak jsme udělali nějaké změny v sestavě i herním stylu a vyplatilo se. Druhý poločas byl jasně v naší režii,“ dodal ke čtvrté podzimní výhře Suchý.

Výsledkový servis, 9. kolo:

Toužim – Vintířov 4:1 (2:1). Branky: 7. Marek Lukáš, 15. Frank Jan, 63. a 79. Hotěk Miloslav (1 PK) – 17. Švandrlík Jakub (PK).

Slavia Karlovy Vary B – Lomnice 3:2 (2:0). Branky: 4. Gabriel Jakub, 33. Geňo Marian, 82. Horník Sebastian – 54. Novák Lukáš, 56. Ptáček Tomáš.

Královské Poříčí – Nejdek 3:2 (1:1). Branky: 40. Unger Daniel, 56. Kratochvíl Marek, 72. Bereczký Tomáš – 10. Šupík Ondřej (PK), 55. Gondzsala David.

Chodov – Citice 1:2 (0:1). Branky: 56. Bečvář Radek (PK) – 34. Procházka Jiří, 52. Dědič Marek.

Hroznětín – Dvory 2:6 (1:2). Branky: 7. a 65. Sýkora Milan – 8. Kočí Lukáš, 28. a 83. Tolar Jan (2 PK), 53. Maňák Pavel, 59. Němec Filip, 85. Nerad Jaroslav.

Nové Sedlo – Nová Role 4:0 (1:0). Branky: 27. Faber Robert, 57. Macák Petr, 71. Rychna Bedřich, 80. Hányš Roman.

Loko Karlovy Vary – Ostrov 0:4 (0:0). Branky: 54. Stan Nutsu, 63. Novotný Milan, 86. Zedníček Jaroslav, 87. Liška Jan.