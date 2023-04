/ŽENY VE FOTBALE/ V mládí ji sice učaroval tenis, přesto se již řádku let pohybuje ve fotbalovém prostředí, přesněji v chebské Hvězdě. „Fotbal jsem hrála, tedy jestli se to takto dá říct, jen s kamarády za barákem,“ zavzpomínala s úsměvem Zuzana Honzejková na své seznamování s fotbalem.

Zuzana Honzejková spolupracuje nejen s muži, ale také s mládeží, přesněji s kategorií U15, kde plní úlohu vedoucí týmu. | Foto: Archiv Zuzany Honzejkové

„S taťkou jsem navštěvovala ligové zápasy tehdejší Rudé hvězdy Cheb, takže nějaký vztah k fotbalu ve mě byl od mládí,“ upozorňuje, že i přes tenis, který dlouho hrávala, měla také vazbu na fotbal, u kterého nakonec zakotvila. „Je fajn, že máme se synem a manželem společného koníčka, Hvězdu Cheb,“ připomněla, proč se rozhodla věnovat funkcionaření, kterému se v chebské Hvězdě začala plně věnovat před několika lety.

„Moje aktivita v klubu začala, kdy můj syn začal chodit na tréninky elévů, to bylo v roce 2012,“ vracela se zpět v čase Honzejková. Na nedostatek práce si v chebském klubu určitě nemůže stěžovat. „Zpracovávám žádosti a vyúčtování dotací, podpisy smluv, zápisy ze schůzí. Spolupracuji na organizaci zimních a letních turnajů, které pořádá náš klub,“ nastínila, co všechno má na starosti.

„Starám se také o dresy a tréninkové vybavení všech kategorií,“ přidávala další náplň Honzejková. Jenže to není vše. Věčně usměvavá funkcionářka totiž spolupracuje nejen s muži, ale také s mládeží, přesněji s kategorií U15, kde plní úlohu vedoucí týmu.

Láska i urážky. Fascinující příběhy výjimečných dam z českého fotbalu

„Do mé kompetence patří komunikace s hráči ohledně potvrzení nominace na zápasy, zajišťování dopravy na mistrovské zápasy, přípravu dresů a zápis do informačního systému, nebo zajišťování přátelských zápasů mimo sezónu. V zimní přestávce mám na starost přihlášky jednotlivých kategorií do krajského přeboru ve futsalu,“ podotkla Honzejková, co vše musí obstarat v roli vedoucí. Dalo by se říct, že je jediná růže mezi trním, ale to ji vůbec nevadí. Spíše naopak. „Jsme v klubu skvělá parta, což je podle mě důležité. Občas je i přesto s chlapy spolupráce těžká, ale častěji zábavná, pohodová a vlastně celkově moc fajn,“ chválí si spolupráci s fotbalisty.

„Jak říká má kamarádka, v kontaktu s fotbalisty jsi každý den, řešíte učení, práci a co bude k večeři,“ říká s úsměvem Honzejková, která je navíc od roku 2021 členkou Výkonného výboru.

Ale pozor, ani doma však nejde fotbal stranou. „To proto, že mám doma dva fotbalisty, když se všichni tři dostaneme k diskuzi o fotbalové taktice, tak hodně rychle jsem ujištěna o své pozici u fotbalu, mohu řešit vše, kromě trénování a rad na systém hry,“ přiznávala Honzejková, že když přijde v domácnosti na pořad rozmluva o fotbale, tak si do ní mužská polovina rodiny nenechá mluvit.

A aby toho nebylo málo, působí Honzejková také ve sportovní komise města Cheb. „Myslím si, že tohle mi stačí, protože syn hraje ještě aktivně stolní tenis v klubu TTC Karlovarsko 2020, já mu dělám aktivní doprovod na turnaje a den má jen čtyřiadvacet hodin,“ říká k nabitému programu, který je už v jejím podání takovou normální rutinou.