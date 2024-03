Futsalový svátek si užili v závěru uplynulého týdne v hale chebské Lokomotivy hráči v trikotu Herdu Hradiště. A nebylo divu. Třetí tým právě skončeného ročníku krajského přeboru mužů totiž vyzval na své půdě v rámci regionální skupiny 1 čtvrtfinále Poháru SFČR International FC Kadaň. Výběr z Ústeckého kraje potvrdil na západě Čech roli favorita, když dosáhl na výhru 7:1, čímž postoupil do další fáze poháru.

HERD Hradiště. | Foto: HERD Hradiště

„Bohužel jsme v úvodu inkasovali rychlou branku, ale poté jsme se srovnali a velice dobře pracovali do defenzivy. Navíc jsme soupeři do konce první poloviny nedovolili přidat další branky, a to i díky výborně chytajícímu Baštovi. Měli jsme i tři, čtyři gólové příležitosti,“ ohlédl se za první polovinou duelu Richard Vaněk.

Po prvním poločase muselo dohánět Hradiště jednobrankové manko, o které se zasloužil ve 2. minutě kadaňský Vitinho. Po obrátce stran Kadaň přidala na obrátkách, a to se také odrazilo na ukazateli skóre, které postupně narůstalo ve prospěch favorizované Kadaně. „Do druhé půle jsme nevstoupili vůbec dobře, soupeř zařadil dvojku, a po pár minutách jsme si přidali jako na kolotoči,“ přiblížil Vaněk dění na palubovce po změně stran.

„Soupeř trestal naše chyby a skóre postupně navýšil na konečných 7:1. Myslím si, že ostudu, ale určitě nedělali. Kadaň byla pro nás nesmírně kvalitní soupeř a náš mladý tým si z toho může vzít jen ty pozitivní zkušenosti. Jsem na náš tým hrdý za celou sezonu a nedělní zápas ukázal, že je na čem stavět,“ našel Vaněk na prohře, kterou zmírnil čestným úspěchem Václav Panuška, pozitiva.