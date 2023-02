Rád sesadil z trůnu Termity, nasázel jim čtrnáct branek

Nejdecké Fialky přetavily svůj výjezd do Františkových Lázní, kde se střetly s Hradištěm, v bodový zisk po nerozhodném výsledku 5:5. To nejlepší nakonec. Po čtrnáctém kole se totiž měnil rekord nejvyšší dosažené výhry. O tu se zasloužili Karlovarští Draci, kteří v duelu s posledním Islanders Ostrov řádili jako černá ruka a dosáhli na parádní výhru 20:1. O tu se zasloužil devíti brankami Pavel Maňák, který se tak s 34 zásahy vyšvihl do čela tabulky střelců.

Výsledkový servis:

HERD Hradiště – Fialky Nejdek 5:5 (2:2). Branky: Dvořák Jan 2, Kraus Václav, Adam Matěj, Svoboda Daniel – Myslivec Martin 2, Chlup Tomáš, Rutrle Jakub, Vosmek Jakub.

Slavia Karlovy Vary – Termiti Loket 10:3 (6:2). Branky: Novotný Milan 4, Šulc Lukáš 3, Schönwalder Dalin 2, Hron Matyáš – Číž Vladimír 3.

ASK Rád – Fut Fet Karlovy Vary 12:4 (4:3). Branky: Majzner Michal 4, Zucker Bernard 2, Švandrlík Jakub 2, Král Jaromír, Juhár David, Vondra Štěpán, Tancl Miroslav – Sikora Martin 3, Budil Jan.

Islanders Ostrov – Karlovarští Draci 1:20 (1:8). Branky: Zimmerman Tomáš – Maňák Pavel 9, Provazník Jakub 6, Staněk Jan 2, Pfreimer Lukáš 2, Tichota David.

Další kolo: Fialky Nejdek – Termiti Loket (pátek, 10. února, 19.00, Nová Role), Islanders Ostrov – Hradiště (pátek, 10. února, 20.15, TJ Ostrov), Slavia Karlovy Vary – Fut Fet Karlovy Vary (pátek, 10. února, 20.15, Drahovice).