Pamatujete si složení uplynulého ročníku krajského přeboru mužů? Určitě jste si tedy všimli, že zůstal loňský mistr soutěže z Vintířova, který nekývl na postup do divize,a v novém ročníku tak bude obhajovat právě loňský historický triumf.

Krajský přebor se třemi, krajské třídy s pěti či čtyřmi nováčky.Zdroj: Daniel Seifert

Jenže ho nečeká nic jednoduchého, jelikož letošní ročník slibuje opravdovou kvalitu, o kterou se postarají hned tři nováčci. Prvním je Ostrov, který sestoupil z divize a pomýšlí na co nejrychlejší návrat mezi divizní smetánku, když mu v tom bude chtít pomoci nový trenér, kterým se stal Karel Tichota. Do divize ale bude chtít i nováček ze Dvorů, který neměl v krajské I. A třídě konkurenci, a vzhledem k posílení týmu během letní přestávky budou právě Dvory horkým kandidátem na postup. Zamíchat kartami však mohou i Citice, které doprovodily Dvory do přeboru, kam se navrací po menší odmlce.

To v krajské I. A třídě nezůstal prakticky kámen na kameni, když se v podzimní části představí hned pětice nováčků. A to taktéž slibuje kvalitní sezonu, v níž roli favorita bude tvrdit především rezerva třetiligového Baníku Sokolov, která projela I. B třídou bez ztráty kytičky a uspět bude chtít i v nejvyšší krajské třídě. Opomenout bychom neměli Chyši, která doprovodila právě Sokolov B z I. B třídy, a v očekávání bude trojice týmů sestoupivších z krajského přeboru ve složení FC Cheb, Františkovy Lázně a Žlutice. Své však mohou říct i záložní týmy, ať už jde o Březovou B, Mariánské Lázně B či Ostrov B.

Změnami prošla po ukončené sezoně také krajská I. B třída, ta zaznamenala hned čtyři změny. Z okresu Karlovy Vary zamířily do béčkové třídy Jiskra Březová a Ajax Kolová, z okresu Cheb pak celek Teplé a okresu Sokolov Baník Svatava. Nově se pak v soutěži také představí složený tým Aše a Hazlova. Favorita je těžké hledat, jelikož všechny týmy mají svou kvalitu, ale přece jen, hodně se bude očekávat od nováčků, kteří mohou prodat právě nováčkovskou euforii. Z ostřílených týmů pak nesmíme zapomenout na Lipovou, Dolní Žandov nebo béčko Královského Poříčí, tyto týmy se zcela jistě budou pohybovat v popředí tabulky.