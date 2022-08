Ten si připsal na účet v krajské I. B třídě úctyhodné číslo, a to 48, čímž řádně napomohl rezervě Sokolova k postupu do krajské I. A třídy.

„48 je zajímavé číslo, ale mohlo být vyšší. I kluci v týmu věděli, že jich mohlo být o dost více, kdybych v nějakých situacích byl šikovnější,“ říká s úsměvem s odstupem času autor necelé padesátky branek v trikotu Sokolova. Ale to nebylo ze strany rezervy Sokolova vše.

„Jirka Mlika mi dýchal na záda a trošku mě donutil se ke konci sezony tlačit víc do zakončení, a tím mi i prakticky pomohl,“ narážel Fojtík na pomoc svého parťáka z útočné linie, který nastřílel pro změnu 42 branek, čímž se umístil hned za Fojtíkem. Třetí místo v pomyslné krajské tabulce kanonýrů Karlovarského kraje pak bral za sedmatřicet vstřelených branek dvorský útočník Filip Němec.

„Určitě to potěší,“ řekl Němec k svému gólovému počinu. „Sice je to takové klišé, ale rozhodující byl servis, co jsem měl od spoluhráčů. Já slízl už jen tu smetanu. Takže bych chtěl klukům poděkovat, že mi k tomu pomohli, a vlastně jsme vyhráli úplně všechno, co se dalo, jako tým,“ připomněl Němec triumf nejen v krajské I. A třídě, ale také krajském poháru KKFS.

V krajském přeboru mužů pak pálil ostrými nejčastěji útočník Milan Havel, který se stal se 26 góly nejlepším kanonýrem soutěže.

„Šestadvacet branek je krásné číslo, ale vše pramenilo z dobré hry celého mužstva a skvělé souhry. Tímto bych chtěl klukům poděkovat,“ vzkazuje Milan Havel dodatečně poděkování svým spoluhráčům.

TOP15 Kanonýrů uplynulé sezony

1. Martin Fojtík (48 branek, I. B třída, FK Baník Sokolov B); 2. Jiří Mlika (42 branek, I. B třída, FK Baník Sokolov B); 3. Filip Němec (37 branek, I. A třída, TJ Karlovy Vary-Dvory); 4. Tomáš Balák (31 branek, I. B třída, TJ Sokol Lipová); 5. Daniel Michel (30 branek, I. B třída, TJ Sokol Chyše); 6. Václav Panuška (28 branek,I. B třída, TJ Jiskra Plesná); 7. Kryštof Kýček (28 branek, I. B třída, FK Baník Sokolov); 8. Jiří Buday (27 branek, I. A třída, TJ Rozvoj Trstěnice); 9. Milan Havel (26 branek, krajský přebor, TJ Baník Vintířov); 10. František Zázrivec (25 branek, I. A třída, FK Loket); 11. Oleksandr Nazarenko (24 branek, I. B třída, TJ Sokol Dolní Žandov); 12. Jakub Švandrlík (24 branek, krajský přebor, TJ Baník Vintířov); 13. Francisc Labai (24 branek, I. A třída, TJ Rozvoj Trstěnice); 14. Filip Neudert (23 branek, krajský přebor, FK Nová Role); 15. Lukáš Kočí (21 branek, krajský přebor, TJ Spartak Chodov).