MOL Cup: Slavii vystřídala v lázních Plzeň. Na programu bude bitva Viktorií

Měl to být svátek fotbalu, který by se tučným písmem zapsal do historie mariánskolázeňské Viktorie. Ve třetím kole MOL Cupu totiž poslal Viktorii do cesty Jan Koller, který se zhostil losování, pražskou Slavii. Jenže, než stačili v Mariánských Lázních pořádně vstřebat zaslouženou euforii, přišlo na pořad hořké vystřízlivění. Druhý den byl los třetího kola anulován kvůli chybě při nasazení v původním termínu losu.

Mariánské Lázně přivítají na svém stadionu ve 3. kole MOL Cupu Viktorii Plzeň. | Foto: FC Viktoria Mariánské Lázně