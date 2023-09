Jako na trní jsou před losováním třetího kola MOL Cupu fotbalisté mariánskolázeňské Viktorie. A není divu. Narazí totiž na ligový či druholigový tým. Stadion v lázeňském městě již ve své historii v rámci MOL Cupu hostil například ligový Liberec (2:5) či druholigové Ústí nad Labem (1:4) a druholigovou Příbram (2:3).

Mariánské Lázně v minulém ročníku MOL Cupu potrápily druholigovou Příbram, které si odvezla postup za těsnou výhru 3:2. | Foto: David Ždímal

A právě Příbram se měla v lázeňském městě co ohánět, když o svém postupu rozhodla až v 90. minutě, kdy trefil výhru 3:2 Tomáš Wágner.

„Já si pamatuji ten poslední zápas s Příbramí a ten byl z mého pohledu odehraný na rozdíl od tehdejších divizních zápasů velmi dobře,“ vracel se zpátky v čase trenér Mariánských Lázní Aleš Zach.

Teď tým ze stadionu U Ferdinandovo pramene netrpělivě očekávají, koho jim los postaví do cesty. Hráči Viktorie si vesměs přejí narazit v dalším kole na pražská S.

„Spartu nebo Slavii? Že si ji vesměs hráči přejí? No, jsem tedy zvědavý, pokud by stejnou otázku dostali kolem 20. minuty toho utkání, jestli by mluvili stejně,“ říká s úsměvem.

To ostřílený kormidelník by rád přivítal v Mariánských Lázních Bohemians Praha, která je pro něj srdeční záležitostí. „Ano, já chci Bohemku. Chci prostě aby přijelo sympatické ligové mužstvo se skvělou historií, a které má výborné fanoušky, a to je Bohemka,“ upozorňoval Zach, který je jediným ve Viktorii, kdo by chtěl vyzvat klokany. Na druhou stranu, je úplně jedno, kdo do Mariánek dorazí. Tak či tak, to bude velký svátek.

Fotbalisté Mariánských Lázní tipovali soupeře pro 3. kolo MOL Cupu.Zdroj: FC Viktoria Mariánské Lázně

„Chceme ligový tým, to bude odměna jak pro hráče, tak i fanoušky. A také to bude velmi dobrá propagace města Mariánských Lázní,“ doplnil Zach. O tom, na koho Viktoria narazí, rozhodne středeční los, který bude k vidění od 12.00 hodin v přímém přenosu na ČT sport.

