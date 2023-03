/FOTBAL/ Zákaz činnosti, pokuta a veřejná ostuda. Okresní fotbalový svaz v Chebu udělal tečku za kauzou z víkendového pohárového mače. Vedoucí mužstva, jenž napadl rozhodčího, nesmí půl roku působit ve fotbale. A navrch musí zaplatit pokutu ve výši tří tisíc korun.

Adam Furiš (uprostřed) čelil po turnajovém utkání v Chebu napadení. | Foto: Ilustrační foto/ Daniel Seifert

Utkání mezi FC Cheb a kombinovaným týmem Kynžvartu a Dolního Žandova (hosté vyhráli 4:1) mělo dohru na disciplinární komisi. Petr Plzák, vedoucí mužstva Chebu, byl kvůli útoku na rozhodčího Adama Furiše potrestán dvojím způsobem. „Chtěli jsme vydat jasný signál, že takovéto jednání je nepřípustné. Myslím si, že půlroční zákaz je pro tento případ dostačující,“ řekl k rozhodnutí disciplinární komise její šéf Václav Sýkora.

Napadený rozhodčí má na věc jiný názor. Trest u něj vyvolal rozpaky. „Není to dostatečné. Panuje u mě nespokojenost, ale nikoliv s tím, že bych chtěl, aby to pro daného člověka bylo likvidační. Jde o to, aby se nastavila hranice, za kterou by se ve fotbale chodit nemělo,“ vzkázal Furiš.

Největší otázky vyvolala výše pokuty. Disciplinární řád fotbalové asociace umožňuje v případech jako tento pokutu až ve výši 250 tisíc korun (kromě napadení došlo i na vyhrožování).

Z lavičky se přesune jinam

Furiš zmínil další argument, který disciplinární komise nijak neřešila. „Je třeba rozlišovat zákaz činnosti u hráče a funkcionáře, protože zjednodušeně řečeno, pokud dostane zákaz činnosti funkcionář, tak na amatérské úrovni to pro něj znamená, že se z prostoru lavičky přesune o pár metrů jinam,“ podotkl.

V dozvucích kauzy se ovšem objevila minimálně jedna polehčující okolnost. Plzák uznal, že to přehnal. A omluvil se. „Zavolal mi. Jen on ví, do jaké míry to myslel zcela upřímně,“ dodal sudí.

Velkou podporu zaznamenal u svých kolegů v černém. „Chtěl bych poděkovat všem rozhodčím, hráčům a funkcionářům, kteří mě kontaktovali a vyjádřili mi podporu. Poděkovat bych chtěl i těm členům komise rozhodčích, kteří chtěli slyšet moje vyjádření a jednoznačně toto jednání odsoudili,“ zmínil mladý sudí.

Své rozhodnutí o pozastavení činnosti nepřehodnotil. „Teď si určitě chci pár týdnů od toho všeho odpočinout a uvidíme co bude dál,“ uzavřel Furiš.